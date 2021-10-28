В Бурятии на неделю ограничат доступ в непродовольственные магазины

Попасть в них смогут только вакцинированные или переболевшие граждане



27 октября глава Бурятии Алексей Цыденов внес изменения в указ «О дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции». Согласно документу, все непродовольственные магазины, которые не продают товары первой необходимости, с 30 октября по 7 ноября будут обязаны закрыться либо ограничить допуск посетителей в свои торговые залы. Пускать они смогут только вакцинированных граждан с сертификатом, либо переболевших со справкой или медотводом. При себе необходимо будет иметь паспорт. Детей до 18 лет включительно будут пускать только в сопровождении взрослых.

Напомним, ранее



Фото: «Номер один» Напомним, ранее такое требование касалось только торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов.Фото: «Номер один»

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