В Бурятии полицейские выявили около 200 бомжей

Они дактилоскопированы, составлены опознавательные карты









Из них 25 бродяг дополнительно поставлены на централизованный учёт в Информационный центр МВД. Они дактилоскопированы, составлены опознавательные карты.



Таковы итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ-2021». Он проводилась для своевременной постановки на централизованный учет лиц без определенного места жительства, предупреждения правонарушений и преступлений со стороны этой категории граждан и в отношении них, а также розыска без вести пропавших.



В проведении операции ежедневно участвовали 90 сотрудников органов внутренних дел республики. Совместно с полицейскими работали сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств, представители органов социальной защиты населения, медицинские работники.



Сотрудники полиции проверяли торговые площади, рынки, теплотрассы, подвалы и чердаки жилых многоквартирных домов, свалки, пункты приёма металла и стеклотары, а также иные места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.



По различным основаниям с учета (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 33 лица. В органы социальной защиты населения для оказания необходимой помощи направлены 12 человек, в том числе, 8 - в Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».



К административной ответственности за различные правонарушения привлечены пятеро бродяг: четверо – за появление в общественных местах в состоянии опьянения, один – за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.



В адрес директоров управляющих компаний и глав сельских поселений республики направлено 12 представлений об устранении выявленных недостатков в технической укрепленности объектов жилищной сферы.



Кстати, в Улан-Удэ



Переписчики совместно с сотрудниками органов внутренних дел начали обход всех мест скопления лиц без определенного места жительства (рынки, вокзалы, колодцы). Также перепись пройдет и для лиц, получающих социальные услуги в Республиканском центре социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».



По данным переписи населения 2010 года в республике насчитывалось 542 домохозяйства бездомных с численностью населения 901 человек, из них 77,8 % составляли лица мужского пола. По сравнению с показателем 2002 года наблюдалось сокращение численности бездомных, тогда их насчитывалось 1236 человек.



Фото: «Номер один» В Бурятии с 18 по 21 октября выявлено и доставлено в органы внутренних дел 193 человека, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства, сообщили в республиканском МВД.Из них 25 бродяг дополнительно поставлены на централизованный учёт в Информационный центр МВД. Они дактилоскопированы, составлены опознавательные карты.Таковы итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ-2021». Он проводилась для своевременной постановки на централизованный учет лиц без определенного места жительства, предупреждения правонарушений и преступлений со стороны этой категории граждан и в отношении них, а также розыска без вести пропавших.В проведении операции ежедневно участвовали 90 сотрудников органов внутренних дел республики. Совместно с полицейскими работали сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств, представители органов социальной защиты населения, медицинские работники.Сотрудники полиции проверяли торговые площади, рынки, теплотрассы, подвалы и чердаки жилых многоквартирных домов, свалки, пункты приёма металла и стеклотары, а также иные места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.По различным основаниям с учета (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 33 лица. В органы социальной защиты населения для оказания необходимой помощи направлены 12 человек, в том числе, 8 - в Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».К административной ответственности за различные правонарушения привлечены пятеро бродяг: четверо – за появление в общественных местах в состоянии опьянения, один – за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.В адрес директоров управляющих компаний и глав сельских поселений республики направлено 12 представлений об устранении выявленных недостатков в технической укрепленности объектов жилищной сферы.Кстати, в Улан-Удэ наравне со всеми жителями страны в переписи населения принимают участие те, кто не имеет ни жилья, ни работы, а зачастую и документов — лица без определенного места жительства, рассказали в Бурятстате.Переписчики совместно с сотрудниками органов внутренних дел начали обход всех мест скопления лиц без определенного места жительства (рынки, вокзалы, колодцы). Также перепись пройдет и для лиц, получающих социальные услуги в Республиканском центре социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».По данным переписи населения 2010 года в республике насчитывалось 542 домохозяйства бездомных с численностью населения 901 человек, из них 77,8 % составляли лица мужского пола. По сравнению с показателем 2002 года наблюдалось сокращение численности бездомных, тогда их насчитывалось 1236 человек.Фото: «Номер один»

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