Жителям Бурятии объяснили, почему прививку от COVID-19 разработали так быстро

Ученые института Гамалеи давно вели научные разработки, и рекомбинантная вакцина уже была создана



Нужно было лишь разобраться в генетическом коде, который был открыт еще в 20-ом году.



– Когда вакцина была открыта, то мы предложили ее не только жителям России, но и соседних государств. В связи с тем, что параллельные работы шли, эта вакцина оказалась самая лучшая. С точки зрения не только ученых России, но и государств, которые выкупили у нас эту вакцину, – рассказал доктор медицинских наук, доцент БГУ Илларион Бальхаев.



Вакцину от коронавируса закупают у России более 40 стран.



Между тем, особенностью нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 является переход эпидемического процесса в детскую популяцию, которая на сегодняшний день не прививается.



– Снижение темпов прироста заболеваемости среди взрослых свидетельствует об эффективности проводимой вакцинации. Поэтому формирование достаточной иммунной прослойки населения является на сегодняшний день нашей основной задачей, – подчеркнула Ирина Жугдурова начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Отметим, в Улан-Удэ помимо городских поликлиник работают шесть пунктов вакцинации.



– В Советском районе – ТЦ «Форум», в Железнодорожном – «Сагаан Морин», в Октябрьском – магазин «Абсолют» на ул. Ключевской и Терешковой, ТЦ «Мед» и пункт вакцинации на пр. Строителей 46. На этой неделе откроется пункт вакцинации в КСК, – сообщила Татьяна Трофимова, заместитель председателя Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ.



Записаться на осмотр врача и прививку, узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, можно через колл-центры поликлиник.



С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС (при наличии) и СНИЛС.



Фото: pixabay.com



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