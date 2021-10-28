Прививка – дело личное, но агитация против нее недопустима

Призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности



Три четверти россиян (77%) согласны с тем, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого (85% среди граждан от 18 до 44 лет), 20% не согласны с этим (26-27% среди старшего поколения), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Почти такая же доля наших сограждан (73%) разделяет мнение, что призывать людей отказываться от прививки недопустимо, никто не имеет на это права в сложившихся условиях. Около 22% не разделяют это мнение (27% среди 18-24-летних).



Более половины россиян (64%) согласны, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (70-76% среди старшего поколения), 28% так не считают (38-40% среди молодежи).



Заметим, две трети россиян (67%) в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом, 12% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится, 7% пока не задумывались об этом, а 12% опрошенных сообщили, что они сами или их близкие уже переболели.



С февраля 2020 года россияне более всего опасались заболеть коронавирусом в конце марта — начале апреля 2020 года (80-81%). К августу 2020 года доля опасающихся снизилась на 12 п.п. (69%), вновь увеличившись к октябрю 2020 года (77%). После этого доля опасавшихся заболеть коронавирусом россиян постепенно снижалась, пока не достигла в марте 2021 года 58%, сохраняясь с незначительными колебаниями до сентября 2021 года. (60%).



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav Три четверти россиян (77%) согласны с тем, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого (85% среди граждан от 18 до 44 лет), 20% не согласны с этим (26-27% среди старшего поколения), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса вакцинации от коронавирусаПочти такая же доля наших сограждан (73%) разделяет мнение, что призывать людей отказываться от прививки недопустимо, никто не имеет на это права в сложившихся условиях. Около 22% не разделяют это мнение (27% среди 18-24-летних).Более половины россиян (64%) согласны, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (70-76% среди старшего поколения), 28% так не считают (38-40% среди молодежи).Заметим, две трети россиян (67%) в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом, 12% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится, 7% пока не задумывались об этом, а 12% опрошенных сообщили, что они сами или их близкие уже переболели.С февраля 2020 года россияне более всего опасались заболеть коронавирусом в конце марта — начале апреля 2020 года (80-81%). К августу 2020 года доля опасающихся снизилась на 12 п.п. (69%), вновь увеличившись к октябрю 2020 года (77%). После этого доля опасавшихся заболеть коронавирусом россиян постепенно снижалась, пока не достигла в марте 2021 года 58%, сохраняясь с незначительными колебаниями до сентября 2021 года. (60%).Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

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