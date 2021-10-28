В пригороде Улан-Удэ сгорели дом и постройки

Из-за позднего обнаружения пожара и плотной застройки спасти строения не удалось



В Бурятии сегодня ранним утром поступила информация о загорании жилого дома в селе Гурульба. На момент прибытия пожарных горели дом и расположенные рядом надворные постройки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Была угроза перехода огня на соседние строения и жилой дом. К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы двух пожарных частей Иволгинского района и Главного управления МЧС России по Бурятии.



Из-за позднего обнаружения пожара и плотной застройки спасти горящие строения не удалось. В результате пожара уничтожены огнем дом, гараж с находящимся внутри автомобилем, котельная и сарай, повреждена наружная стена бани. Перехода огня на другие надворные постройки и жилой дом не допущено.



Причина пожара устанавливается. К счастью, погибших и пострадавших нет.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС





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