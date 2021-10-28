В Бурятии заключенные убрали урожай своих овощей

Он позволяет обеспечить подозреваемых, обвиняемых и осужденных витаминной продукцией



В Бурятии за колючую проволоку отправлено 630 тонн картофеля, 165 тонн капусты, 38 тонн моркови, 35 тонн свеклы и 17 тонн свежих овощей – огурцов, помидоров и кабачков.

Овощи ни в чем не провинились. Просто таков урожай, собранный за время уборочной кампании в исправительных учреждениях республиканского управления ФСИН, сообщили в его пресс-службе.



Эти объемы позволяют обеспечить подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, свежими, маринованными и консервированными овощами. Необходимо отметить, что сельскохозяйственная продукция также успешно реализуется сторонним потребителям.



Развитие сельскохозяйственной деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы, которое позволяет не только обеспечивать исправительные учреждения продуктами питания, а также вводить дополнительные рабочие места для осужденных.



Фото: 03.fsin.gov.ru



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