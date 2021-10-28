Фото дня: в Улан-Удэ появилась первая новогодняя елка

"А вообще был смысл убирать её?", - спрашивают горожане



В Улан-Удэ появилась первая новогодняя елка. Ее возвели у торгового центра в микрорайоне Бурвод. Горожане недоумевают, зачем елку вообще нужно было убрать. Она простояла всю зиму, и вот уже в октябре появилась снова.







"Что так поздно? Надо бы ещё в июне поставить";



"Так они пока её соберут.... уже разбирать надо будет, вот и начали пораньше";



"Хоть какое то ощущение праздника… депрессивные регионы поднимают себя сами", - комментируют пользователи соцсетей.



А кто-то даже посвятил стихотворение этой елке:



"Омытая дождями

И снегом заметенная,

Стою здесь словно памятник,

Я - Елка Круглогодняя".



Фото: Аноним 03 В Улан-Удэ появилась первая новогодняя елка. Ее возвели у торгового центра в микрорайоне Бурвод. Горожане недоумевают, зачем елку вообще нужно было убрать. Она простояла всю зиму, и вот уже в октябре появилась снова., - комментируют пользователи соцсетей.А кто-то даже посвятил стихотворение этой елке:Фото: Аноним 03

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