Фото дня: в Улан-Удэ появилась первая новогодняя елка

"А вообще был смысл убирать её?", - спрашивают горожане
В Улан-Удэ появилась первая новогодняя елка. Ее возвели у торгового центра в микрорайоне Бурвод. Горожане недоумевают, зачем елку вообще нужно было убрать. Она простояла всю зиму, и вот уже в октябре появилась снова.
"Что так поздно? Надо бы ещё в июне поставить";
"Так они пока её соберут.... уже разбирать надо будет, вот и начали пораньше";
"Хоть какое то ощущение праздника… депрессивные регионы поднимают себя сами", - комментируют пользователи соцсетей.
А кто-то даже посвятил стихотворение этой елке:
"Омытая дождями
И снегом заметенная,
Стою здесь словно памятник,
Я - Елка Круглогодняя".
Фото: Аноним 03
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