В Бурятии двое сельчан перевели мошенникам почти 5 млн руб

В республике растет число случаев дистанционного мошенничества



Жители Бурятии продолжают попадаться на уловки мошенников и переводят своих деньги на счета злоумышленников. При этом перечисляются суммы, исчисляющиеся миллионами рублей. Поддаваясь панике, люди теряют не только собственные сбережения, но и взятые в кредит средства.



Как сообщили в республиканском МВД, 26 октября в полицию Прибайкальского района с заявлением о мошенничестве обратился 54-летний местный житель. Полицейские выяснили, что 11 октября мужчине позвонил неизвестный, который представился специалистом банка и рассказал о попытке мошенничества. Несколько дней мужчину убеждали, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя и провести операцию по снятию денежных средств.



Для того, чтобы не допустить хищения денежных средств и помочь сотрудникам службы безопасности поймать злоумышленников, ему, якобы, необходимо оформить кредит в финансовой организации самостоятельно, а затем снять все деньги и перевести их на резервные счета. Звонивший настоятельно требовал никому не сообщать о своих действиях, угрожая мужчине уголовной ответственностью.



Поверив мошенникам, сельчанин оформил в нескольких финансовых организациях кредиты на 2,5 млн рублей, а 26 октября перечислил все денежные средства на банковские счета, которые диктовал звонивший. После этого мужчина поделился случившимся с супругой, которая поняла, что он стал жертвой мошенников. Сельчанин обратился в полицию.



На следующий день, 27 октября, жертвой подобных мошенников стала и 46-летняя жительница Муйского района. Женщина перечислила злоумышленникам около 2,3 млн рублей, взятых в кредит.



Однако, не все попадаются на уловки злоумышленников. Так, бдительность и благоразумие 21-летнего улан-удэнца помогли ему сохранить свои сбережения.



В эти же дни, 25 октября, студенту 4-го курса одного из вузов города позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Примечательно, что номер телефона, с которого звонил собеседник, совпадал с реальным номером телефона правоохранительной организации. (Мошенники используют специальные средства IP-телефонии, которые подменяют номер телефона. При входящем звонке он выглядит как реальный номер правоохранительных или банковских структур).



Звонивший сообщил, что у него «в производстве находится уголовное дело по факту мошенничества, а в настоящий момент подозреваемые пытаются похитить с его счета деньги. Для того, чтобы обезопасить свои сбережения, молодому человеку необходимо снять все деньги со своего счета и положить их на защищенную ячейку, которую создали специально для него».



При этом мнимый сотрудник правоохранительных органов категорически запретил сообщать о происходящем своим родственникам и знакомым под предлогом того, что это может помешать поимке злоумышленников и также пригрозил улан-удэнцу уголовной ответственностью.



Звонивший был убедителен, и студент уже планировал последовать совету звонившего распространение информации, несмотря на то, что знал о подобных видах мошенничества. Однако, проявив бдительность, он перезвонил в правоохранительные органы и спросил о звонившем «сотруднике». Молодому человеку сообщили, что вероятно, это мошенники, и предложили прекратить общение с ними и обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции.



За девять месяцев нынешнего года в Бурятии зарегистрировано 2 155 преступлений в сфере дистанционного мошенничества. По сравнению с показателями прошлого года количество таких преступлений возросло на 15 %.



Полиция Бурятии напоминает: если Вы попали в подобную ситуацию, следует немедленно прекратить разговор с незнакомцем и самостоятельно обратиться в банк или в ближайший территориальный отдел полиции лично или по телефонам 102 (112).



Не доверяйте незнакомцам, обращающимся к вам по имени и отчеству, имеющим сведения о вашем месте жительства и последних операциях. Ни в коем случае нельзя поддаваться на уговоры и угрозы. Также необходимо предупредить о подобной опасности пожилых родственников и соседей.



Фото: pixabay.com





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