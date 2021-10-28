В Бурятии возбудили семь уголовных дел за подделки сертификатов о вакцинации

А за использование поддельных QR-кодов о вакцинации от COVID-19 грозит административная ответственность



В Бурятии возбуждено семь уголовных дел за изготовление поддельных сертификатов прививки от COVID-19. Об этом стало известно сегодня на заседании республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, за использование поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции предусмотрена административная ответственность. Граждане, предъявляющие чужие QR-коды для посещения учреждений и организаций, где их предъявление является обязательным, равно как и хозяйствующие субъекты, не проверяющие представленные QR-коды на принадлежность указанному лицу, могут быть привлечены к административной ответственности. Штрафы до 1 млн рублей.



А вот за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19, продажу подтверждающего вакцинацию документа с присвоением несуществующего QR-кода о вакцинации без посещения прививочного кабинета или подмену вакцины инъекцией витаминизированным раствором с последующей утилизацией ампулы с настоящей вакциной для целей получения сертификата и QR-кода предусмотрена уголовная ответственность по частям 3 и 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. Тут уже можно лишиться свободы сроком на год.



Фото: pixabay.com





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