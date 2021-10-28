В Улан-Удэ многодетные не могут купить жилье на выделенные властями деньги

По их мнению, на 3 миллиона обеспечить семью положенными квадратами не реально



В Бурятии многодетные родители с 6 и более детьми вышли на площадь Советов, чтобы достучаться до власти: их не устраивает объем помощи, который государство выделяет им на жилье. Многодетные семьи получат ипотеку в 3 млн рублей на улучшение жилищных условий.







"Мы вышли сегодня на площадь отстаивать свои права - семьи с 6 и более детьми. Наше государство предложило в этом году вместо сертификатов выделить 3 миллиона рублей на покупку жилья. Учитывая, что стоимость квадратного метра в Бурятии 68 и более (тысяч рублей), мы должны купить на каждого члена семьи по 11 квадратов. И семьям, у которых 9 детей плюс папа с мамой. Это 120 квадратов. 120 квадратов купить на 3 миллиона сейчас нереально, даже в районах, деревнях. Так как мы многодетные семьи, у нас много маленьких детей, мы хотели бы купить жилье со всей инфраструктурой", - возмущается одна из протестующих.







Бастующие утверждают, что если за эти деньги и можно купить жилье, то оно находится в отдаленных районах, а чтобы возить детей в сады нужны автомобили, которых у многих нет.



- Мы бы хотели обратиться к представителям нашей власти, чтобы нам увеличили сумму. ... Чтобы нас услышали. Права наших детей ущемлены в данный момент, - возмущаются многодетные родители.



Отметим, сегодня в столице Бурятии цена за квадратный метр жилой площади довольно высока.



- Не получится ли дисбаланса, что в районе можем помочь, а в Улан-Удэ из-за дороговизны жилья не сможем? - рассуждали депутаты во время принятия этого закона.



Министр социальной защиты Татьяна Быкова тогда ответила, что из всей очереди только 60 проживают на территории Улан-Удэ, остальные – сельские. Однако конкретного ответа на вопрос, как будут действовать власти в случае, если жилья за эту сумму не окажется, не прозвучало.



Фото: Весь Улан-Удэ, pixabay.com

В Бурятии многодетные родители с 6 и более детьми вышли на площадь Советов, чтобы достучаться до власти: их не устраивает объем помощи, который государство выделяет им на жилье. Многодетные семьи получат ипотеку в 3 млн рублей на улучшение жилищных условий. Напомним , закон, меняющий форму обеспечения жильем семей, в которых воспитывается шесть и более детей, был внесен в Хурал главой Бурятии. Если ранее такие семьи имели право на единовременную выплату на приобретение жилья, то теперь они получат льготную ипотеку - но не более 3 млн рублей. И на каждого члена семьи должно быть выделено не менее 11 квадратных метров. Эта сумма категорически не устроила многодетных матерей и отцов."Мы вышли сегодня на площадь отстаивать свои права - семьи с 6 и более детьми. Наше государство предложило в этом году вместо сертификатов выделить 3 миллиона рублей на покупку жилья. Учитывая, что стоимость квадратного метра в Бурятии 68 и более (тысяч рублей), мы должны купить на каждого члена семьи по 11 квадратов. И семьям, у которых 9 детей плюс папа с мамой. Это 120 квадратов. 120 квадратов купить на 3 миллиона сейчас нереально, даже в районах, деревнях. Так как мы многодетные семьи, у нас много маленьких детей, мы хотели бы купить жилье со всей инфраструктурой", - возмущается одна из протестующих.Бастующие утверждают, что если за эти деньги и можно купить жилье, то оно находится в отдаленных районах, а чтобы возить детей в сады нужны автомобили, которых у многих нет.- Мы бы хотели обратиться к представителям нашей власти, чтобы нам увеличили сумму. ... Чтобы нас услышали. Права наших детей ущемлены в данный момент, - возмущаются многодетные родители.Отметим, сегодня в столице Бурятии цена за квадратный метр жилой площади довольно высока.- Не получится ли дисбаланса, что в районе можем помочь, а в Улан-Удэ из-за дороговизны жилья не сможем? - рассуждали депутаты во время принятия этого закона.Министр социальной защиты Татьяна Быкова тогда ответила, что из всей очереди только 60 проживают на территории Улан-Удэ, остальные – сельские. Однако конкретного ответа на вопрос, как будут действовать власти в случае, если жилья за эту сумму не окажется, не прозвучало.Фото: Весь Улан-Удэ, pixabay.com

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