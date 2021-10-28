В Бурятии начинается мусорный апокалипсис

Из-за долгов «Экоальянса» в двух районах прекращен вывоз мусора





ООО «Бабр» - одна из крупнейших подрядных организаций по вывозу мусора, которому региональный оператор «Экоальянс» задолжал около 40 миллионов рублей, поставила свои мусоровозы в режим ожидания. Мусор перестал вывозиться в Железнодорожном районе Улан-Удэ и в Муйском районе Бурятии.

- Мы заключили договор, и, начиная с апреля этого года, региональный оператор хронически нам не доплачивал, - рассказал гендиректор «Бабра» Магомед Аушев. - Мы в свою очередь не можем в этой ситуации стабильно выплачивать заработную плату водителям, платить налоги, закупать ГСМ и ремонтировать технику.Как отметил представитель подрядный организации, из-за нехватки денег на ремонт из 18 рабочих мусоровозов в исправности остались только 13 машин, которые взяли на себя дополнительную нагрузку. Но в итоге, после нескольких месяцев работы на износ, предприятие не выдержало, и было принято решение остановить вывоз отходов.В пресс-службе «Экоальянс» в свою очередь отметили, что « готовы решать возникшую проблему и начать перечисление средств уже в ближайшее время, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия». Однако мусорщики намерены добиваться полного погашения долгов перед ними. Пока же бытовые отходы будут продолжать копиться в мусорных баках горожан и жителей Муйского района.Фото: «Номер один»