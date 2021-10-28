В Бурятии участковые пресекли поджог дома пьяным дебоширом

В Курумкане бушевал 57-летний сельчанин, ударивший бывшую сожительницу и пытавший спалить ее дом



В Бурятии в полицию поздним вечером поступила информация от 33-летней жительницы села Курумкан. Она рассказала, что к ее 66-летней матери пришел бывший сожитель и в состоянии опьянения устроил дебош. Участковый уполномоченный полиции Даши Раднаев и стажер Баир Гомбоев незамедлительно прибыли на место происшествия.



На крыльце жилища они застали нетрезвого сельчанина, встретившего их нецензурной бранью, а после увидели дым на веранде: горела половая тряпка. Как оказалось, была подожжена стопка газет в кладовой.



Вместе с женщинами, прятавшимися от дебошира в жилых комнатах, старший лейтенант полиции Даши Раднаев потушил возгорание: огонь грозил перейти на вещи в картонных коробках и хранящуюся в помещении верхнюю одежду.



Стажер по должности участкового Баир Гомбоев тем временем удерживал предпринявшего попытку скрыться злоумышленника.



Позже полицейские выяснили, что 57-летний мужчина несколько раз ударил пенсионерку на глазах у дочери и 13-летнего внука хозяйки дома, прибежавших на помощь. А когда обидчика удалось вытолкнуть на веранду, он стал угрожать им убийством и поджогом жилища.



Благодаря своевременному прибытию правоохранителей попытка поджога, грозившая обернуться более тяжкими последствиями, была пресечена, сообщили в республиканском МВД.



Дебошир ранее не судим, но, похоже, скоро будет. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на поджог.



Фото: МВД по Бурятии



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