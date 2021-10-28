Ангарский каскад ГЭС снижает водорасход

Решение принято в связи с понижением уровня Байкала



Росводресурсы приняли решение о снижении водорасхода на Ангарском каскаде гидроэлектростанций (ГЭС), которые работали с повышенным пропуском воды из-за высоких уровней Байкала и рек. Об этом сообщает



«Енисейским бассейновым водным управлением 25 октября принято решение о снижении объемов сбросных расходов на Ангарском каскаде ГЭС. Так, на 26 октября был установлен режим работы Иркутского гидроузла 3 075 кубометров в секунду. До 31 октября будет производиться поэтапное снижение сбросных расходов до достижения среднесуточного сбросного расхода 2 500 кубометров в секунду», - говорится в сообщении.



Уровень воды в озере Байкал в настоящее время снижается, однако он еще превышает норму. По данным на 26 октября, он составлял 457,15 м, что на 15 см выше нормы.



В начале октября в связи со стабилизацией гидрологической ситуации был закрыт холостой водосброс на Братской ГЭС, который был начат 26 августа. Холостой сброс на этой гидроэлектростанции открывали впервые с 1995 года.



С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде. Приток в озеро Байкал превышает норму. Из-за высоких уровней воды по решению Росводресурсов летом 2021 года неоднократно повышали пропуск воды на Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС, чтобы избежать серьезных подтоплений. В Иркутской области в Ангарский каскад входят Иркутская, которая является самой близкой к Байкалу, Братская и Усть-Илимская ГЭС.



Как сообщал «Номер один», в Бурятии также обеспокоены последствиями высокого уровня Байкала: значительным размывом побережья, страдают заповедные места во время осенних штормов.



Байкал с 1960-х годов, с начала работы Иркутской ГЭС, является частью системы Иркутской ГЭС. Минимальный и максимальный уровни воды в озере устанавливаются государством. С 2001 года это 456 и 457 метров соответственно. С 2014 года на Байкале наблюдался период экстремального маловодья. В декабре 2017 года было принято постановление правительства РФ о максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах, которое расширило диапазон возможного регулирования уровня до 455,54 метра в период малой водности и 457,85 метра в период большой водности.



По мнению экологов Бурятии, высокий уровень озера способствует разрушительной силе волнового воздействия на береговые сооружения, приводит к усилению эрозионных процессов всей береговой полосы озера и его загрязнению, размыву песчаных кос. В 2020 году при незначительном превышении отметки 457 м уровня Байкала уже были зафиксированы подтопления низовых участков побережья с находящимися там селами Жилино, Оймур, Дулан, Исток, Гремячинск, Горячинск, Корсаково, усилились эрозионные процессы на всем протяжении береговой полосы из-за волнового воздействия.



В настоящее время подъем уровня воды в Байкале грозит группе островов Ярки на севере озера их исчезновением, уничтожением уникальной экосистемы мелководий в дельтах Верхней Ангары и Кичеры. Есть опасность уничтожения нагульных водоемов для молоди селенгинской и северобайкальской групп омуля.



Фото: 38.mchs.gov.ru







https://gazeta-n1.ru/news/society/104503/?sphrase_id=9026725 Росводресурсы приняли решение о снижении водорасхода на Ангарском каскаде гидроэлектростанций (ГЭС), которые работали с повышенным пропуском воды из-за высоких уровней Байкала и рек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.«Енисейским бассейновым водным управлением 25 октября принято решение о снижении объемов сбросных расходов на Ангарском каскаде ГЭС. Так, на 26 октября был установлен режим работы Иркутского гидроузла 3 075 кубометров в секунду. До 31 октября будет производиться поэтапное снижение сбросных расходов до достижения среднесуточного сбросного расхода 2 500 кубометров в секунду», - говорится в сообщении.Уровень воды в озере Байкал в настоящее время снижается, однако он еще превышает норму. По данным на 26 октября, он составлял 457,15 м, что на 15 см выше нормы.В начале октября в связи со стабилизацией гидрологической ситуации был закрыт холостой водосброс на Братской ГЭС, который был начат 26 августа. Холостой сброс на этой гидроэлектростанции открывали впервые с 1995 года.С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде. Приток в озеро Байкал превышает норму. Из-за высоких уровней воды по решению Росводресурсов летом 2021 года неоднократно повышали пропуск воды на Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС, чтобы избежать серьезных подтоплений. В Иркутской области в Ангарский каскад входят Иркутская, которая является самой близкой к Байкалу, Братская и Усть-Илимская ГЭС.Как сообщал «Номер один», в Бурятии также обеспокоены последствиями высокого уровня Байкала: значительным размывом побережья, страдают заповедные места во время осенних штормов.Байкал с 1960-х годов, с начала работы Иркутской ГЭС, является частью системы Иркутской ГЭС. Минимальный и максимальный уровни воды в озере устанавливаются государством. С 2001 года это 456 и 457 метров соответственно. С 2014 года на Байкале наблюдался период экстремального маловодья. В декабре 2017 года было принято постановление правительства РФ о максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах, которое расширило диапазон возможного регулирования уровня до 455,54 метра в период малой водности и 457,85 метра в период большой водности.По мнению экологов Бурятии, высокий уровень озера способствует разрушительной силе волнового воздействия на береговые сооружения, приводит к усилению эрозионных процессов всей береговой полосы озера и его загрязнению, размыву песчаных кос. В 2020 году при незначительном превышении отметки 457 м уровня Байкала уже были зафиксированы подтопления низовых участков побережья с находящимися там селами Жилино, Оймур, Дулан, Исток, Гремячинск, Горячинск, Корсаково, усилились эрозионные процессы на всем протяжении береговой полосы из-за волнового воздействия.В настоящее время подъем уровня воды в Байкале грозит группе островов Ярки на севере озера их исчезновением, уничтожением уникальной экосистемы мелководий в дельтах Верхней Ангары и Кичеры. Есть опасность уничтожения нагульных водоемов для молоди селенгинской и северобайкальской групп омуля.Фото: 38.mchs.gov.ru

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