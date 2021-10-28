Бурятия получит еще 62 млн рублей на строительство социально-значимых объектов

В республике профинансируют ранее начатые проекты



Перераспределение средств для десяти дальневосточных регионов рассмотрели 27 октября участники президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как сообщил по итогам заседания глава Бурятии Алексей Цыденов, республике будет выделено дополнительно 62 млн рублей на ранее начатые проекты, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Из федерального бюджета Республике Бурятия дополнительно выделено 22,4 млн рублей. Также по ряду объектов региону удалось сэкономить 41,8 млн рублей. Сэкономленные и выделяемые средства будут направлены на строительство детского сада на 150 мест в Кяхте, регионального центра единоборств и оснащение его оборудованием, приобретение технологического оборудования для гимназии №14, приобретение дополнительного автобуса для городского автопарка.



- За счет того, что на комиссии были выделены дополнительные деньги, мы в этом году заканчиваем эти проекты. Хотел бы поблагодарить Юрия Петровича Трутнева за такие решения, - отметил Алексей Цыденов.



Вице-премьер Юрий Трутнев обратил внимание глав дальневосточных регионов на их личную ответственность за эффективность использования федеральных средств, направляемых на создание и модернизацию социальной инфраструктуры в рамках программы «Единая субсидия».



- Сэкономленные деньги, которые предоставлялись по линии «Единой субсидии», надо оставлять региону, направлять на строительство в этих регионах новых объектов. А там, где идёт затягивание сроков, необоснованные исключения объектов, будем принимать другие решения, – подчеркнул Юрий Трутнев.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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