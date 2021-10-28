Жителя Улан-Удэ за два дня дважды обокрал один злоумышленник

Малознакомый по посиделкам в кафе два раза снял деньги со счета доверчивой жертвы



В Улан-Удэ в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о грабеже и переводе денежных средств со счета обратился 25-летний горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.



В ходе следствия полицейские выяснили, что накануне улан-удэнец распивал спиртное в кафе. Там он познакомился с молодым человеком. Новый знакомый попросил сотовый телефон для звонка. Во время звонка он увидел входящее сообщение о балансе банковского счета хозяина телефона и с помощью мобильного банка перевел на счет своего знакомого более пяти тысяч рублей. Затем злоумышленник вернул гаджет хозяину и покинул заведение. Улан-удэнец в тот день так и не понял, что его обокрали.

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На следующий день заявитель после встречи одноклассников ожидал автобус на остановке общественного транспорта по улице Куйбышева. Случайно его увидел тот самый злоумышленник, который накануне совершил кражу денег с его банковского счета. Он опять попросил сотовый телефон для звонка. Молодой человек, не узнав его, передал гаджет. Злоумышленник, совершив звонок, скрылся с телефоном.



Пострадавший, помня о том, что к его абонентскому номеру привязана банковская карта, на которой он хранит сбережения, направился к банкомату снять наличность. Однако в банкомате молодой человек обнаружил кражу денежных средств и обратился в полицию.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Улан-Удэ 28-летний подозреваемый задержан. Сотовый телефон изъят и возвращен владельцу.



Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.



Фото: pixabay.com





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