В Улан-Удэ повторно наказали закрытый за антиковидные нарушения клуб

Его сотрудники вскрыли пломбы и продолжили работу



В судах Улан-Удэ вновь рассматривали административное дело в отношении ночного клуба «69» (ООО «Ассоль»). На этот раз заведение привлекали по статье 17.7. КоАП РФ – «Невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении».

Ранее в ходе проверки в клубе выявили грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу распространения коронавирусной инфекции. Деятельность заведения приостановили, а помещения были опломбированы сотрудниками Роспотребнадзора. По делу начались судебные разбирательства.



Однако 4 сентября проверяющие с удивлением обнаружили, что пломбы-наклейки сорваны, а заведение оказывает услуги общественного питания посетителям. После этого в отношении владельцев клуба возбудили новое административное дело. Сегодня суд вынес по нему решение.



«Вина юридического лица в совершении административного правонарушения полностью установлена собранными по делу и исследованными в суде доказательствами. Решением мирового судьи компания оштрафована на 50 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу», - сообщили в Роспотребнадзоре.



Что касается предыдущего нарушения антиковидных мер, то за него клуб получил наказание в виде



Фото: pixabay.com Ранее в ходе проверки в клубе выявили грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу распространения коронавирусной инфекции. Деятельность заведения приостановили, а помещения были опломбированы сотрудниками Роспотребнадзора. По делу начались судебные разбирательства.Однако 4 сентября проверяющие с удивлением обнаружили, что пломбы-наклейки сорваны, а заведение оказывает услуги общественного питания посетителям. После этого в отношении владельцев клуба возбудили новое административное дело. Сегодня суд вынес по нему решение.«Вина юридического лица в совершении административного правонарушения полностью установлена собранными по делу и исследованными в суде доказательствами. Решением мирового судьи компания оштрафована на 50 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу», - сообщили в Роспотребнадзоре.Что касается предыдущего нарушения антиковидных мер, то за него клуб получил наказание в виде приостановки работы на 90 суток Фото: pixabay.com

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