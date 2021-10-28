В Бурятии готовятся к новой федеральной программе «1000 дворов»

Она дополнит программу «Комфортная городская среда», которая реализуется минстроем России



Новую федеральную программу «1000 дворов» обсудили главы дальневосточных регионов в рамках президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем 27 октября под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



Бурятия на реализацию этой программы получит 849 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Для Бурятии - это 121 двор. Это очень значимая программа, она для людей, будут благоустраиваться территории во дворах – детские и спортивные площадки. Программа должна быть реализована уже в следующем году. Это большой вызов для того, чтобы начать все подготовительные работы уже сейчас. Все это будет делаться дополнительно к тому, что уже ведется по линии министерства строительства РФ по программе «Комфортная городская среда», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он отметил, что под госпрограмму попадают все населенные пункты.



«Здесь нет акцента только на города и многоквартирные дома, здесь может быть более широкий выбор, поэтому мы сейчас будем смотреть на что в первую очередь акцентировать внимание, как распределять средства, чтобы больше охватить дворов по республике. Очень своевременная и хорошая программа. Хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича Путина за то, что он в рамках Восточного экономического форума дал такой посыл», - сказал Алексей Цыденов.



Напомним, решение о реализации программы по благоустройству дворовых территорий принято на VI Восточном экономическом форуме. Реализация проекта создаст новые доступные пространства для отдыха рядом с домом, приведет к улучшению качества жизни граждан, повысит индекс качества городской среды. Из федерального бюджета на модернизацию дворов всем 11 субъектам ДФО будет выделено 7 млрд рублей. Первые дворы, благоустроенные по программе, будут сданы в ноябре 2022 года. Распределение средств будет производиться исходя из численности постоянно проживающего населения.



«Задача программы поднять комфортность проживания людей, создать лучшие условия жизни в Дальневосточном федеральном округе. Надо сделать так, чтобы все выделенные средства привели к строительству требуемого количества дворов, сооружения, площадок. Все должно быть сделано в срок с надлежащим качеством и на тех территориях, где это, прежде всего, надо жителям», – заметил Юрий Трутнев.



Вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов провести общественные обсуждения программы «1000 дворов». Регионы сформируют список адресов с учетом мнения жителей. «Нужно сделать этот процесс публичным. Разобраться, где это в первую очередь необходимо жителям», – пояснил он. Также вице-премьер поручил минвостокразвития России совместно с минстроем России и регионами ДФО проработать возможность использования типовых проектов, которые позволят ускорить работы по благоустройству территорий.



Фото: egov-buryatia.ru



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