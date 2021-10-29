В Гусиноозерске до конца года завершат благоустройство сквера «Юность»

В настоящий момент работы выполнены на 60%



В Бурятии продолжается благоустройство общественных территорий. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда» в Гусиноозерске обновляют сквер «Юность». В настоящий момент работы выполнены на 60%, сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.



В сквере «Юность» на сегодня устанавливаются игровые комплексы, ведутся сварочные работы павильона, монтаж профлиста павильона, деревянных стоек и обработка деревянных изделий. А также проведена протяжка тросов для гирлянд, установка гирлянд и светильников, подготовка стоек для амфитеатра, укладка плитки «Енисей». Подключено почти все освещение сквера, включая гирлянду, расположенную над высаженной елью. На объекте ежедневно работают от 15 до 23 человек.



Министр строительства Николай Рузавин рассказал, что на данном проекте будет установлен лекторий, комната матери и ребёнка, игровые зоны для разных возрастов, спортивные зоны и амфитеатр. Также здесь будет высажено много зелёных насаждений – более 568 кустарников, деревьев.



«Территория у 4 школы очень сильно изменилась, уже сейчас появились очертания современного сквера» - отметила заместитель главы по ЖКХ и строительству город Гусиноозерск Елена Брикова.



Фото: пресс-служба Минстроя Бурятии

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