В Бурятии продолжается рост новых случаев COVID-19

Увеличивается смертность – за минувшие сутки скончались шестеро человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 62 807. Это на 166 случаев больше, чем было в четверг. Из них 47% (29 748) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 978 человек, за последние сутки шестеро (пятеро - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 145 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 10 757 человек.



В стационарах получает лечение 931 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 735. В отделениях реанимации находится 96 пациент (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ –48 пациентов (из них старше 65 – 31), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 109 коек: занято – 931, свободно – 178 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,9%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 856 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 54 919 (+287) человек.



За сутки проведено исследований от 3 517 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 602 632 исследования.



Завершили вакцинацию 303 941 человек.



Фото: pixabay.com



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