В Бурятии с браконьера взыскали за сибирскую косулю

Мужчина возместил 80 тыс рублей ущерба, причиненного животному миру





Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Бичурского района ущерб, причиненный животному миру в результате незаконной охоты на сибирских косуль, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, не имея соответствующего разрешения на охоту, злоумышленник убил одну косулю. По иску Бурприроднадзора суд постановил взыскать с браконьера ущерб в размере 80 тысяч рублей.



Согласно законодательству, ущерб исчисляется в соответствии с таксами и методиками исчисления, а при их отсутствии – по фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их обитания, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.



В службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебным приставом должнику вручено требование об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об административной и уголовной ответственности, что впоследствии повлияло на скорейшее исполнение судебные решения.



Фото: baikalzapovednik.ru/А.Безруков



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