В ноябре на маршруты Улан-Удэ выйдут два новых больших автобуса

Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков







Напомним, в начале сентября Комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ



МАЗ-103486 - полунизкопольный автобус большого класса, предназначен для перевозок на городских и пригородных маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Оснащен двигателем Mercedes класса Евро-5. Имеет 22 посадочных места и может вмещать более 100 пассажиров.



Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова

Два новых «низкопольных» больших автобусов МАЗ, закупленных мэрией Улан-Удэ, выйдут на маршруты города в ноябре. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Шутенков. Он уточнил, что автобусы приобретены благодаря «дальневосточной субсидии».Напомним, в начале сентября Комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ провел торги на поставку двух автобусов большой вместимости. Победителем аукциона стало ООО «Маз Центр Челябинск». Компания обязалась поставить два автобуса марки МАЗ-103486 стоимостью 11,5 млн рублей каждый в течение 60 дней с момента заключения контракта.МАЗ-103486 - полунизкопольный автобус большого класса, предназначен для перевозок на городских и пригородных маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Оснащен двигателем Mercedes класса Евро-5. Имеет 22 посадочных места и может вмещать более 100 пассажиров.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова





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