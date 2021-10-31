Когда виноват не только сосед, премия в руках работодателя и отказ от освидетельствования

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств

Когда виноват не только сосед

«Сантехник из управляющей компании поставил новую батарею на кухне, а когда включили отопление, вода тут же хлынула и затопила соседей. Сотрудники управляющей пришли не сразу, а потом составили акт, и я осталась должна соседям крупную сумму. Разве это справедливо?»

Раиса Николаевна Ванчикова, Улан­-Удэ.

— Еще недавно платить за ущерб должен был сосед сверху, у которого прорвало трубу. Недавние решения Верховного суда РФ внесли ряд новых корректив в правила возмещения ущерба за пролив квартиры — и теперь владелец жилья не всегда обязан возмещать соседям ущерб, даже если авария произошла в его квартире.

Вину могут возложить и на управляющую компанию, если вы обращались в аварийно-­диспетчерскую службу и оформили заявку, чтобы срочно перекрыли стояк с горячей водой, но это не было сделано своевременно. Поэтому есть смысл потребовать через суд компенсировать расходы на ремонт соседской квартиры.

Если ваши заявки на ремонт не были исполнены и управляющая компания не выполняла надлежащим образом свои обязанности по содержанию и ремонту общедомового имущества и это привело к аварии, управляющую компанию могут обязать возместить ущерб, причиненный проливом. Верховный суд РФ подтвердил нарушение обязанностей по своевременному устранению аварии в доме (согласно Правилам № 170 аварийно­диспетчерская служба должна локализовать аварийные повреждения в течение получаса с момента регистрации заявки. Поэтому часть ущерба возложили на управляющую компанию (ВС РФ, дело № 4­КГ20–58­К1)

Интересно, что батареи, полотенцесушители, если их нельзя отключить от общей трубы, а также все ответвления от стояков до первого отключающего устройства (сам запорный кран на трубе, кстати, суд также относит к общему имуществу дома — ВС РФ, дело № 9­КГ15–7).

Собственнику квартиры нужно оформлять все свои обращения в управляющую компанию официально — в письменном виде или по телефону, записав регистрационный номер своей заявки. Впоследствии это поможет избежать огромных выплат соседям за пролив.

Премия в руках работодателя

«Меня лишили премии, я понимаю, что ничего не могу с этим поделать, но есть ли какой­-нибудь закон, запрещающий работодателю лишать премии?

Б.Ц., Закаменск.

Отвечает юрист Елена Федорова:

— В отношении премий правильнее говорить об их установлении и выплате за трудовые достижения в зависимости от степени этих достижений, чем о лишении (снижении) в связи с недостатками в работе и нарушениями дисциплины. ТК РФ не предусматривает такое дисцип­линарное взыскание (Письма Минтруда России от 28.09.2020 №14–2/ООГ‑15428, от 14.03.2018 №14–1/ООГ‑1874). ТК РФ не устанавливает критерии установления, порядок начисления и выплаты премии, а также порядок оформления лишения премии или ее снижения. Особенности премирования у конкретного работодателя устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом (например, положением о премировании). Поскольку сама система премирования регулируется на уровне локальных нормативных актов, лишение премии или ее снижение тоже должно опираться на положения соответствующих локальных актов, поэтому в приказе о премировании не требуется указывать данные о том, на каком основании конкретному работнику не начислена премия или снижен ее размер.

Отказался, значит пьян

«Имею ли я право отказаться от прохождения освидетельствования, если не употреблял алкоголь, но принял лекарственный препарат, влияющий на физиологические реакции?»

Алексей, Улан­-Удэ.

Отвечает Прокуратура Советского района г. Улан­Удэ:

— В соответствии с законом, лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается не только гражданин, в отношении которого установлен факт употребления любого вещества, вызывающего опьянение, но и водитель, отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Правилами дорожного движения РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Федеральным законом от 01.07.2021 №258­ФЗ усилена уголовная ответственность за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Более строгое наказание предусмотрели для тех, кто имеет судимость за нарушение ПДД или эксплуатацию ТС в состоянии опьянения, если по неосторожности:

— причинен тяжкий вред здоровью;

— наступила смерть одного или нескольких лиц.

То же касается лиц с судимостью за нарушение, связанное с оставлением места преступления.

За повторное управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, учитывая характер и степень общественной опасности таких действий достижение целей наказания, как правило, возможно только при назначении наказания в виде реального лишения свободы.

Фото: pixabay.com