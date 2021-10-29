В Кабанском районе Бурятии после масштабного капремонта открыли участок трассы

Подрядчик обновил дорожное полотно протяженностью 26,2 км и благоустроил дорожную инфраструктуру

В четверг, 28 октября ввели в эксплуатацию после капитального ремонта участок трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 335-го по 362-й км. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, подрядная организация и заказчик ремонта ФКУ Упрдор «Южный Байкал» обновили не только дорожное полотно протяженностью 26,2 км, но и провели благоустройство дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Работы на объекте были начаты в июне 2019 года. В рамках капитального ремонта приведено в нормативное состояние земляное полотно, выполнены замена и усиление дорожной одежды, устройство насыпи земляного полотна, укрепление откосов и кюветов, а также водоотвода с проезжей части, переустройство девяти и ремонт четырех водопропускных труб. На данном участке дорожное покрытие выполнено из трех слоев асфальтобетона, верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отличающегося высокими эксплуатационными характеристиками.В ходе строительно-монтажных работ обустроено 12 автопавильонов с переходно-скоростными полосами, вблизи которых для пассажиров и пешеходов устроены тротуары. Для удобства участников дорожного движения специалистами выполнено устройство наружного освещения на двух автобусных остановках и трех пешеходных переходах вне населенных пунктов.В целях обеспечения безопасности движения объект оснащен новыми светоотражающими дорожными знаками и сигнальными столбиками. Установлено 9,5 км металлического барьерного ограждения для предотвращения съезда автомобилей с обочины, нанесена горизонтальная дорожная разметка из износостойкого термопластика.- Р-258 – это главная магистраль по Республике Бурятия, проходящая по республике и соединяющая между собой регионы, имеющая выход республики, в том числе, и на Москву. И конечно, это основная дорога, по которой идет весь трафик, основное движение, большая нагрузка. И то, что ее «Росавтодор» постоянно ремонтирует, постоянно поддерживает в нормативном состоянии, улучшает качество, улучшает эксплуатационные параметры – это очень отрадно. Сегодня отводится участок почти в 27-километров протяженностью с новым качеством и обустройством автобусных остановок, полос разгона, пешеходных тротуаров. По итогу это совсем другая дорога. Я благодарю «Южный Байкал» и подрядчика за работу. Всем коллегам большое спасибо, нашим жителям – хороших и безопасных дорог, - отметил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба Упрдор "Южный Байкал"