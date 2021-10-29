Бурятия включается в эксперимент по переходу на цифровую платформу ГосТех

Единая цифровая платформа государства – это набор сквозных технологических решений, развернутых на «облаке»





Бурятия с 1 ноября подключается к эксперименту по переводу всех государственных цифровых систем на единую платформу ГосТех, которая призвана ускорить внедрение цифровых решений, повысить их надежность и безопасность, снизить затраты на информационные системы, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Мы, безусловно, включаемся в эту работу и начнем подготовку конкретных направлений и сервисов, которые планируется переводить в ГосТех, – рассказал Валерий Андронов, председатель Комитета цифрового развития администрации главы и правительства Бурятии.



В Координационном центре правительства России прошла конференция министерства цифрового развития России по внедрению «Единой платформы ГосТех». В ней приняли участие руководители цифровой трансформации всех федеральных, региональных органов власти, заместители глав субъектов России, ответственные за цифровую трансформацию, эксперты и специалисты ИТ-отрасли. Всего – около 1000 участников.



«Государственные системы, услуги должны стать удобной, незаметной, клиентоориентированной экосистемой для граждан и бизнеса. Каждая государственная информационная система содержит до 80% типового функционала и ведомства изобретают велосипед, тогда как необходимо сосредоточиться на создании быстрых и удобных сервисов для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации. Не выстроен процесс переиспользования уже готовых цифровых решений, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов. Поэтому принято решение от разрозненных ГИС перейти к созданию домена на единой платформе ГосТех. Надежность, доступность и безопасность – базовые принципы системы, которая будет отличной конкурентной средой для крупного, среднего и малого бизнеса», – заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



Cовокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами составляют 460 млрд рублей. Платформа ГосТех обеспечит переиспользование созданных технологических и прикладных сервисов. Ее запуск решит проблемы госзакупок по линии ИТ и создаст новый рынок для разработчиков.



Платформа ГосТех – это набор сквозных технологических решений, развернутых на облачной инфраструктуре. Создание единой цифровой платформы страны позволит не только увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства, но и вывести сервисы на принципиально новый уровень клиентского опыта. Благодаря платформе государство и разработчики могут сфокусироваться на дизайне качественных сервисов для граждан, не беспокоясь о выборе инструментов для разработки или поддержании инфраструктуры.



Фото: egov-buryatia.ru

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