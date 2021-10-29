В Улан-Удэ сообщают о пожаре в школе

Учащиеся эвакуированы



В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось сообщение о пожаре в школе №26 на ул. Революции 1905 года.

«Детей эвакуировали. Когда дети выбегали, был слышен хлопок и резкий запах. Поговаривают об утечке газа, не знаю, откуда там газ», - сообщил автор видео.



Оперативные службы происшествие пока не комментируют.



Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ» «Детей эвакуировали. Когда дети выбегали, был слышен хлопок и резкий запах. Поговаривают об утечке газа, не знаю, откуда там газ», - сообщил автор видео.Оперативные службы происшествие пока не комментируют.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»

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