Бурятия попала на карту ковидных ограничений России

Республика оказалась в "желтой зоне"



Большинство субъектов Российской Федерации из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 внедрили или планируют ввести до конца октября систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров. Какие именно коды и в каких случаях требуются – можно увидеть на карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф. Данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами, курируемой «Диалогом», сообщили в пресс-службе Центра управления регионом по Республике Бурятия.



«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.











Деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов будет осуществляться также с соблюдением требования о допуске посетителей по QR-коду. Данное требование распространяется на лиц старше 18 лет. Детям в возрасте до 18 лет включительно доступ только в сопровождении взрослых.



С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно допуск по QR-коду будет осуществляться в СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, в закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения. Без QR-кодов жители республики смогут посещать парикмахерские и бани.



Фото: pixabay.com

Большинство субъектов Российской Федерации из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 внедрили или планируют ввести до конца октября систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров. Какие именно коды и в каких случаях требуются – можно увидеть на карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф. Данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами, курируемой «Диалогом», сообщили в пресс-службе Центра управления регионом по Республике Бурятия.«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. Напомним , согласно указу, с 30 октября по 7 ноября в республике будет приостановлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Другие предприятия общественного питания будут работать при условии допуска посетителей с контролем QR-кодов, содержащими сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего личность. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций. Запрещается оказание развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.Деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов будет осуществляться также с соблюдением требования о допуске посетителей по QR-коду. Данное требование распространяется на лиц старше 18 лет. Детям в возрасте до 18 лет включительно доступ только в сопровождении взрослых.С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно допуск по QR-коду будет осуществляться в СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, в закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения. Без QR-кодов жители республики смогут посещать парикмахерские и бани.Фото: pixabay.com

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