29.10.2021
В Бурятии пункты вакцинации будут открыты в нерабочие дни

В Бурятии пункты вакцинации будут открыты в нерабочие дни

Такое поручение дал глава республики (список пунктов)

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил организациям здравоохранения обеспечить возможность прохождения вакцинации в нерабочие дни, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Улан-Удэ организовано 6 мобильных пунктов вакцинации на базе крупных торговых центров и культурно-спортивного комплекса. Также в обычном режиме продолжат работу стационарные пункты вакцинации в поликлиниках.

Пункты вакцинации работают по следующим адресам:

Мобильные пункты вакцинации

ТЦ «Форум»

2 этаж, павильон №15

График работы: 10:00-20:00, пн-вс, без выходных.

В воскресение: Единый мобильный пункт вакцинации

ТЦ «Мёд»

1 этаж

пн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:00-14:00)

сб.: 11:00-17:00

ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50)

пн-пт: 10:00-17:00 (обед 12:00-13:00)

ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39 б)

пн-пт: 11.00 - 18.00 (обед 13:00-14:00)

ТЦ «Сагаан Морин»

пн-сб: 09:00-20:00

Обед:  12:00-12:30

Влажная уборка и кварцевание: 16:00-16:30

КСК ЗММК

пн-сб 9:00-20:00

Городская поликлиника №1

Амбулатории:

ул. Кабанская, д. 6, кабинет № 1.

пн-пт: 10:00 — 12:30 постановка 2 этапа вакцинации.

пн-пт: 13:00 — 16:00 постановка 1 этапа вакцинации.

Посёлок Сокол, 6 а, кабинет № 4.

пн-пт: 10:00 — 16:00,

Вакцинация от гриппа:

Через участкового терапевта по записи. Далее получение допуска к вакцинации и постановка вакцины. В любой амбулатории ГБУЗ «Городская поликлиника № 1».

Запись на вакцинацию от гриппа или COVID-19 проводится по телефонам call-центра: 57-57-95 или 37-34-34 (график работы call-центра: с 08.00-20.00, ПН-ПТ и 09.00-15.00, СБ).

Также записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг.

Городская поликлиника № 2

Бульвар Карла Маркса, 12

кабинет № 237, № 100 (обед 12:00-13:00)

пн-пт: 8.00-16.30

Амбулатории:

с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина 23

пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 5, № 6

(обед 12:00-13:00)

ул. Ключевская 10 а

пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 9

(обед 12:00-13:00)

Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27

пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21

Амбулатория 112 квартала, 112 микрорайон дом 30 а

пн-пт: 8.30-16.00 кабинет № 8 (обед 12:00-13:00)

Способы записи на вакцинацию от Covid-19

Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91

Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77

Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 20-01-03

Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17

Городская поликлиника №3

ул.Тобольская, 155

пн-пт: 13:00 — 16:00

Городская поликлиника №4

Перерыв 12:00 — 13:00

ул. Яковлева, 8

кабинет № 602, № 605

пн-пт: 8:00 — 20:00

сб: 8:00 — 15:00

ул. Комарова, д.12

пн-пт: 8:00 — 17:00

сб: 8:00 — 15:00

35 корпус, ул. Хоринская, 1

Прививочный пункт №2 УУАЗ

пн-пт: 8:00 — 17:00

сб: 8:00 — 15:00

Городская поликлиника №5

ул. Гармаева, 9

Кабинет № 36

пн-пт: 8:00 – 17:00

сб: 9:00 – 14:00

Городская поликлиника № 6

Московская, 1

Осмотр врача №132

пн-пт: 10:00-16:00

сб: 10:00 – 13:00

Перерыв: 12:00  — 12:30

Юн. Комунара, 3.

Осмотр врача каб. 7

пн-пт: 8:00-15:00

Норильская, 12 в

Осмотр врача каб.105

пн-пт: 9:00-15:00

Добролюбова, 6 а

Осмотр врача

кабинет уточнять на регистратуре

пн-пт: 10:00-16:00

Комсомольская, 1 б

Осмотр врача  кабинет № 6

пн-пт: 8:30-15:00

Фото: пресс-служба главы Бурятии
вакцинация


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