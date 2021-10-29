В Бурятии пункты вакцинации будут открыты в нерабочие дни

Такое поручение дал глава республики (список пунктов)
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил организациям здравоохранения обеспечить возможность прохождения вакцинации в нерабочие дни, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В Улан-Удэ организовано 6 мобильных пунктов вакцинации на базе крупных торговых центров и культурно-спортивного комплекса. Также в обычном режиме продолжат работу стационарные пункты вакцинации в поликлиниках.
Пункты вакцинации работают по следующим адресам:
Мобильные пункты вакцинации
ТЦ «Форум»
2 этаж, павильон №15
График работы: 10:00-20:00, пн-вс, без выходных.
В воскресение: Единый мобильный пункт вакцинации
ТЦ «Мёд»
1 этаж
пн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:00-14:00)
сб.: 11:00-17:00
ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50)
пн-пт: 10:00-17:00 (обед 12:00-13:00)
ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39 б)
пн-пт: 11.00 - 18.00 (обед 13:00-14:00)
ТЦ «Сагаан Морин»
пн-сб: 09:00-20:00
Обед: 12:00-12:30
Влажная уборка и кварцевание: 16:00-16:30
КСК ЗММК
пн-сб 9:00-20:00
Городская поликлиника №1
Амбулатории:
ул. Кабанская, д. 6, кабинет № 1.
пн-пт: 10:00 — 12:30 постановка 2 этапа вакцинации.
пн-пт: 13:00 — 16:00 постановка 1 этапа вакцинации.
Посёлок Сокол, 6 а, кабинет № 4.
пн-пт: 10:00 — 16:00,
Вакцинация от гриппа:
Через участкового терапевта по записи. Далее получение допуска к вакцинации и постановка вакцины. В любой амбулатории ГБУЗ «Городская поликлиника № 1».
Запись на вакцинацию от гриппа или COVID-19 проводится по телефонам call-центра: 57-57-95 или 37-34-34 (график работы call-центра: с 08.00-20.00, ПН-ПТ и 09.00-15.00, СБ).
Также записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг.
Городская поликлиника № 2
Бульвар Карла Маркса, 12
кабинет № 237, № 100 (обед 12:00-13:00)
пн-пт: 8.00-16.30
Амбулатории:
с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина 23
пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 5, № 6
(обед 12:00-13:00)
ул. Ключевская 10 а
пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 9
(обед 12:00-13:00)
Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27
пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21
Амбулатория 112 квартала, 112 микрорайон дом 30 а
пн-пт: 8.30-16.00 кабинет № 8 (обед 12:00-13:00)
Способы записи на вакцинацию от Covid-19
Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91
Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77
Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 20-01-03
Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17
Городская поликлиника №3
ул.Тобольская, 155
пн-пт: 13:00 — 16:00
Городская поликлиника №4
Перерыв 12:00 — 13:00
ул. Яковлева, 8
кабинет № 602, № 605
пн-пт: 8:00 — 20:00
сб: 8:00 — 15:00
ул. Комарова, д.12
пн-пт: 8:00 — 17:00
сб: 8:00 — 15:00
35 корпус, ул. Хоринская, 1
Прививочный пункт №2 УУАЗ
пн-пт: 8:00 — 17:00
сб: 8:00 — 15:00
Городская поликлиника №5
ул. Гармаева, 9
Кабинет № 36
пн-пт: 8:00 – 17:00
сб: 9:00 – 14:00
Городская поликлиника № 6
Московская, 1
Осмотр врача №132
пн-пт: 10:00-16:00
сб: 10:00 – 13:00
Перерыв: 12:00 — 12:30
Юн. Комунара, 3.
Осмотр врача каб. 7
пн-пт: 8:00-15:00
Норильская, 12 в
Осмотр врача каб.105
пн-пт: 9:00-15:00
Добролюбова, 6 а
Осмотр врача
кабинет уточнять на регистратуре
пн-пт: 10:00-16:00
Комсомольская, 1 б
Осмотр врача кабинет № 6
пн-пт: 8:30-15:00
Фото: пресс-служба главы Бурятии
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