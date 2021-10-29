В Бурятии пункты вакцинации будут открыты в нерабочие дни

Такое поручение дал глава республики (список пунктов)



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил организациям здравоохранения обеспечить возможность прохождения вакцинации в нерабочие дни, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Улан-Удэ организовано 6 мобильных пунктов вакцинации на базе крупных торговых центров и культурно-спортивного комплекса. Также в обычном режиме продолжат работу стационарные пункты вакцинации в поликлиниках.



Пункты вакцинации работают по следующим адресам:



Мобильные пункты вакцинации



ТЦ «Форум»



2 этаж, павильон №15



График работы: 10:00-20:00, пн-вс, без выходных.



В воскресение: Единый мобильный пункт вакцинации



ТЦ «Мёд»



1 этаж



пн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:00-14:00)



сб.: 11:00-17:00



ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50)



пн-пт: 10:00-17:00 (обед 12:00-13:00)



ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39 б)



пн-пт: 11.00 - 18.00 (обед 13:00-14:00)



ТЦ «Сагаан Морин»



пн-сб: 09:00-20:00



Обед: 12:00-12:30



Влажная уборка и кварцевание: 16:00-16:30



КСК ЗММК



пн-сб 9:00-20:00



Городская поликлиника №1



Амбулатории:



ул. Кабанская, д. 6, кабинет № 1.



пн-пт: 10:00 — 12:30 постановка 2 этапа вакцинации.



пн-пт: 13:00 — 16:00 постановка 1 этапа вакцинации.



Посёлок Сокол, 6 а, кабинет № 4.



пн-пт: 10:00 — 16:00,



Вакцинация от гриппа:



Через участкового терапевта по записи. Далее получение допуска к вакцинации и постановка вакцины. В любой амбулатории ГБУЗ «Городская поликлиника № 1».



Запись на вакцинацию от гриппа или COVID-19 проводится по телефонам call-центра: 57-57-95 или 37-34-34 (график работы call-центра: с 08.00-20.00, ПН-ПТ и 09.00-15.00, СБ).



Также записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг.



Городская поликлиника № 2



Бульвар Карла Маркса, 12



кабинет № 237, № 100 (обед 12:00-13:00)



пн-пт: 8.00-16.30



Амбулатории:



с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина 23



пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 5, № 6



(обед 12:00-13:00)



ул. Ключевская 10 а



пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 9



(обед 12:00-13:00)



Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27



пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21



Амбулатория 112 квартала, 112 микрорайон дом 30 а



пн-пт: 8.30-16.00 кабинет № 8 (обед 12:00-13:00)



Способы записи на вакцинацию от Covid-19



Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91



Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77



Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 20-01-03



Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17



Городская поликлиника №3



ул.Тобольская, 155



пн-пт: 13:00 — 16:00



Городская поликлиника №4



Перерыв 12:00 — 13:00



ул. Яковлева, 8



кабинет № 602, № 605



пн-пт: 8:00 — 20:00



сб: 8:00 — 15:00



ул. Комарова, д.12



пн-пт: 8:00 — 17:00



сб: 8:00 — 15:00



35 корпус, ул. Хоринская, 1



Прививочный пункт №2 УУАЗ



пн-пт: 8:00 — 17:00



сб: 8:00 — 15:00



Городская поликлиника №5



ул. Гармаева, 9



Кабинет № 36



пн-пт: 8:00 – 17:00



сб: 9:00 – 14:00



Городская поликлиника № 6



Московская, 1



Осмотр врача №132



пн-пт: 10:00-16:00



сб: 10:00 – 13:00



Перерыв: 12:00 — 12:30



Юн. Комунара, 3.



Осмотр врача каб. 7



пн-пт: 8:00-15:00



Норильская, 12 в



Осмотр врача каб.105



пн-пт: 9:00-15:00



Добролюбова, 6 а



Осмотр врача



кабинет уточнять на регистратуре



пн-пт: 10:00-16:00



Комсомольская, 1 б



Осмотр врача кабинет № 6



пн-пт: 8:30-15:00



Фото: пресс-служба главы Бурятии

В Улан-Удэ организовано 6 мобильных пунктов вакцинации на базе крупных торговых центров и культурно-спортивного комплекса. Также в обычном режиме продолжат работу стационарные пункты вакцинации в поликлиниках.Пункты вакцинации работают по следующим адресам:2 этаж, павильон №15График работы: 10:00-20:00, пн-вс, без выходных.В воскресение: Единый мобильный пункт вакцинации1 этажпн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:00-14:00)сб.: 11:00-17:00пн-пт: 10:00-17:00 (обед 12:00-13:00)пн-пт: 11.00 - 18.00 (обед 13:00-14:00)пн-сб: 09:00-20:00Обед: 12:00-12:30Влажная уборка и кварцевание: 16:00-16:30пн-сб 9:00-20:00Амбулатории:ул. Кабанская, д. 6, кабинет № 1.пн-пт: 10:00 — 12:30 постановка 2 этапа вакцинации.пн-пт: 13:00 — 16:00 постановка 1 этапа вакцинации.Посёлок Сокол, 6 а, кабинет № 4.пн-пт: 10:00 — 16:00,Вакцинация от гриппа:Через участкового терапевта по записи. Далее получение допуска к вакцинации и постановка вакцины. В любой амбулатории ГБУЗ «Городская поликлиника № 1».Запись на вакцинацию от гриппа или COVID-19 проводится по телефонам call-центра: 57-57-95 или 37-34-34 (график работы call-центра: с 08.00-20.00, ПН-ПТ и 09.00-15.00, СБ).Также записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг.Бульвар Карла Маркса, 12кабинет № 237, № 100 (обед 12:00-13:00)пн-пт: 8.00-16.30Амбулатории:с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина 23пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 5, № 6(обед 12:00-13:00)ул. Ключевская 10 апн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 9(обед 12:00-13:00)Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21Амбулатория 112 квартала, 112 микрорайон дом 30 апн-пт: 8.30-16.00 кабинет № 8 (обед 12:00-13:00)Способы записи на вакцинацию от Covid-19Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 20-01-03Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17ул.Тобольская, 155пн-пт: 13:00 — 16:00Перерыв 12:00 — 13:00ул. Яковлева, 8кабинет № 602, № 605пн-пт: 8:00 — 20:00сб: 8:00 — 15:00ул. Комарова, д.12пн-пт: 8:00 — 17:00сб: 8:00 — 15:0035 корпус, ул. Хоринская, 1Прививочный пункт №2 УУАЗпн-пт: 8:00 — 17:00сб: 8:00 — 15:00ул. Гармаева, 9Кабинет № 36пн-пт: 8:00 – 17:00сб: 9:00 – 14:00Московская, 1Осмотр врача №132пн-пт: 10:00-16:00сб: 10:00 – 13:00Перерыв: 12:00 — 12:30Юн. Комунара, 3.Осмотр врача каб. 7пн-пт: 8:00-15:00Норильская, 12 вОсмотр врача каб.105пн-пт: 9:00-15:00Добролюбова, 6 аОсмотр врачакабинет уточнять на регистратурепн-пт: 10:00-16:00Комсомольская, 1 бОсмотр врача кабинет № 6

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