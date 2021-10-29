В Бурятии появится пункт весогабаритного контроля под Улан-Удэ

Развитие системы весогабаритного контроля - одна из задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги»







В Бурятии на подъезде от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к Улан-Удэ со стороны села Мухоршибирь вблизи села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района установят автоматический пункт весогабаритного контроля, ввод его в эксплуатацию планируется в январе 2022 года, сообщили в минтрансе республики.



Комплекс позволит круглосуточно контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили. Развитие системы весогабаритного контроля - одна из важных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».



В течение трех месяцев после завершения строительства комплекс будет работать в тестовом режиме и все данные о проезде транспортных средств будут размещены на сайте «Бурятрегионавтодора» ( roadcom.e-baikal.ru). Кроме того, о нарушениях водители будут проинформированы с помощью специальных табло, установленных вблизи системы.



В тестовый период водители большегрузов смогут проверить правильность данных, указываемых в накладных грузоотправителями. «Когда проходят большегрузы весом 50, 60 тонн и более, соответственно идет большая нагрузка на дорогу, которая на это не рассчитана. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы организовываем передвижные пункты весового контроля, но, к сожалению, эффективность их низкая, так как водители приостанавливают движение на время работы таких пунктов, а после снятия весового контроля, вновь выезжают на дороги. Автоматический же пункт будет выполнять функцию контроля круглосуточно», - рассказал и.о. руководителя «Бурятрегионаводора» Игорь Петров.



«Еще один комплекс весогабаритного контроля мы установим на региональной автомобильной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита, в этом году подрядчик должен подготовить дорожное полотно для установки системы», - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система круглосуточно контролирует трафик и выявляет перегруженные автомобили, сверхнормативный вес которых пагубно влияет на состояние дорог. Сокращение движения транспортных средств с нарушениями весовых и габаритных параметров повысит безопасность на автомобильных дорогах и увеличит срок их службы.



Всего в Бурятии на региональных автомобильных дорогах до 2024 года планируется установить семь автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Сейчас установлено три таких комплекса. В 2018 году построено два пункта на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево Курумкан – Новый Уоян, на 71 км вблизи села Ангыр, и на 162-м километре трассы вблизи села Турка Прибайкальского района. В 2020 году введен в эксплуатацию автоматический комплекс в Заиграевском районе на 34-м километре автодороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск.



Фото: минтранс Бурятии

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