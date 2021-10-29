Более 1,5 тыс нарушений масочного режима выявлено на вокзалах ВСЖД

С начала года проведено почти 1400 рейдов рейдов по соблюдению атиковидной профилактики





На Восточно-Сибирской железной дороге проводятся совместные рейды по соблюдению масочного режима, в которых участвуют железнодорожники, сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте и представители Роспотребнадзора.



С начала 2021 года организовано почти 1400 подобных профилактических мероприятий, главная цель которых донести пассажирам важность использования средств индивидуальной защиты и антисептических средств. Во время каждого из рейдов выявляются нарушители масочного режима. С начала года остановлено 1536 граждан без средств защиты. Всем им предложено устранить нарушение на месте, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Отметим, что на всех объектах пассажирской инфраструктуры ВСЖД выполняются рекомендованные Роспотребнадзором меры, направленные на защиту здоровья граждан: установлены санитайзеры, нанесена социальная разметка, организовано информирование, регулярно проводится дезинфекция. Сотрудники, контактирующие с пассажирами, ежедневно проходят обязательную термометрию, соблюдают все профилактические меры.



На всех вокзалах и в электропоездах размещены плакаты и аудиообъявления о необходимости соблюдения масочного режима на территории Иркутской области и Бурятии.



Фото: pixabay.com













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