В локдаун призываются бабушки и дедушки

Почти у 40% работающих младшеклассники останутся без присмотра



Хотя 30 октября-7 ноября и объявлены в России нерабочими оплачиваемыми днями, многие работодатели вызывают персонал на работу в эти дни. Ученики младших классов в эти дни чаще всего будут предоставлены сами себе. В опросах сервиса



В «нерабочий» период за детьми ясельного и детсадовского возраста чаще всего будет присматривать один из родителей. А именно тот, кто не работает, взял отпуск, отгулы или находится на удаленке (31%). За детьми 26% россиян присмотрят родственники в лице бабушек, дедушек, теть и старших детей.



Еще 13% родителей надеются на дежурную группу в детском саду, а 6% россиян обратятся к услугам няни. По 2% россиян будут брать детей на работу или оставят детей дома одних, отправят к друзьям семьи или соседям. Ещё 20% родителей пока не решили, кто будет сидеть с детьми в этот период.



Судя по ответам родителей школьников младших классов, их дети чаще всего будут предоставлены сами себе (38%). Но 27% родителей школьников начальных классов все-таки планируют оставить детей в «нерабочий период» на бабушек, дедушек, старших детей и других родственников. А 24% родителей сказали, что будут присматривать за своими детьми сами, вместе либо по очереди со своей второй половиной.



На работу с собой будут брать детей 2% россиян, ещё столько же планируют оставить детей няне, друзьям семьи или соседями, 7% родителей пока не знают, с кем останется ребенок или дети с 30 октября по 7 ноября.



В период нерабочих дней 4-7 мая россияне в 2,5 раза реже решались оставлять школьников дома одних (15% — полгода назад, 38% — сейчас), о няне для дошкольников в мае говорили единицы, сегодня же - 6%.



Фото: pixabay.com Хотя 30 октября-7 ноября и объявлены в России нерабочими оплачиваемыми днями, многие работодатели вызывают персонал на работу в эти дни. Ученики младших классов в эти дни чаще всего будут предоставлены сами себе. В опросах сервиса SuperJob родители маленьких детей и младшеклассников из всех округов страны рассказали, с кем планируют оставить детей.В «нерабочий» период за детьми ясельного и детсадовского возраста чаще всего будет присматривать один из родителей. А именно тот, кто не работает, взял отпуск, отгулы или находится на удаленке (31%). За детьми 26% россиян присмотрят родственники в лице бабушек, дедушек, теть и старших детей.Еще 13% родителей надеются на дежурную группу в детском саду, а 6% россиян обратятся к услугам няни. По 2% россиян будут брать детей на работу или оставят детей дома одних, отправят к друзьям семьи или соседям. Ещё 20% родителей пока не решили, кто будет сидеть с детьми в этот период.Судя по ответам родителей школьников младших классов, их дети чаще всего будут предоставлены сами себе (38%). Но 27% родителей школьников начальных классов все-таки планируют оставить детей в «нерабочий период» на бабушек, дедушек, старших детей и других родственников. А 24% родителей сказали, что будут присматривать за своими детьми сами, вместе либо по очереди со своей второй половиной.На работу с собой будут брать детей 2% россиян, ещё столько же планируют оставить детей няне, друзьям семьи или соседями, 7% родителей пока не знают, с кем останется ребенок или дети с 30 октября по 7 ноября.В период нерабочих дней 4-7 мая россияне в 2,5 раза реже решались оставлять школьников дома одних (15% — полгода назад, 38% — сейчас), о няне для дошкольников в мае говорили единицы, сегодня же - 6%.Фото: pixabay.com

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