В Бурятии участковый мигом раскрыл кражу зерна

В этом ему помогло знание образа жизни жителей обслуживаемого административного участка



В Бурятии в полицию Мухоршибирского района поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже. Мужчина рассказал, что владеет небольшим животноводческим предприятием в селе Харашибирь. Накануне он уехал в Улан-Удэ, а вернувшись, обнаружил, что из бокса похищено два центнера зерна. Ущерб составил около 30 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.



На место происшествия выехал зональный участковый уполномоченный полиции Тумэн Дугаржапов. Зная образ жизни жителей обслуживаемого административного участка, он предположил, что кражу могли совершить работники фермы. В результате оперативных мероприятий майор полиции обнаружил похищенные мешки с зерном у местного жителя, который рассказал полицейскому, что лишь помог товарищам вывести зерно с территории.



Полицейский установил, что трое работников предприятия в возрасте от 32 до 50 лет решили совершить кражу. Воспользовавшись ключами от склада, мужчины дождались, когда хозяин покинет рабочее место, и совершили хищение. Затем злоумышленники попросили своего знакомого помочь вывезти мешки с зерном для продажи, не сказав ему о противоправности действий.



Мужчина припарковал автомобиль возле магазина и вместе с приятелями ожидал покупателей. Однако, проходившая мимо супруга водителя позвала его домой, и он уехал вместе с мешками, планируя позже вернуть их товарищам. Дома он выгрузил зерно в ограде, где оно и было обнаружено участковым уполномоченным полиции.



Возбуждено уголовное дело.



Фото: pixabay.com



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