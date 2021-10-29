В Бурятии еще порядка 6 млн рублей направили на оказание помощи пострадавшим в период паводков

Жителям Кяхтинского района выплатят еще более 2,6 млн рублей, жители Улан-Удэ получат порядка 3,2 млн рублей



В пятницу, 29 октября, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о дополнительном направлении более 2,6 млн рублей на выплаты жителям Кяхтинского района и более 3,2 млн рублей жителям Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Для оказания единовременной материальной и финансовой помощи 164 жителям Кяхтинского района Правительство Бурятии направило 1 640 000 рублей из расчета 10 000 рублей на человека. Еще 21 жителю будет выплачено по 50 000 рублей на человека в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости. В общей сложности, на выплаты жителям Кяхтинского района дополнительно будет направлено более 2,6 млн рублей.



Также на заседании комиссии рассмотрен вопрос о выделении администрации города Улан-Удэ финансовых средств для оказания финансовой помощи и помощи в натуральной форме гражданам, полностью утратившим урожай овощей вследствие гибели от паводка.



По решению комиссии, на оказание единовременной материальной помощи 290 жителям Улан-Удэ, пострадавшим от паводка, будет направлено 2,9 млн рублей из расчета 10 000 рублей на человека. Также 126 жителям в связи с потерей урожая овощей будет оказана помощь в натуральной форме (из расчета 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы на одного гражданина). На эти цели направлено более 300 тыс. рублей.



В целом, в рамках ликвидации последствий ЧС правительством Бурятии по состоянию на 29 октября единовременная материальная и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости оказана 3716 гражданам республики на общую сумму 76,790 млн рублей.



Более 7,7 млн рублей выделено на оказание помощи 2010 гражданам, полностью утратившим урожай картофеля и овощей вследствие гибели от паводка.



Мероприятия по ликвидации последствий ЧС в Бурятии продолжаются, добавили в региональном правительстве.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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