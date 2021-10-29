Праздники не помешают выплате пенсий

А вот клиентские службы ПФР в выходные с 4 по 7 ноября работать не будут



Отделение ПФР по Бурятии информирует о том, что в связи с праздничными выходными днями с 4 по 7 ноября 2021 года финансирование выплаты пенсий за 6-е число для получателей в кредитных учреждениях будет произведено раньше срока.



А именно для тех, кто получает пенсии 6-го числа через Сбербанк, Россельхозбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Росбанк, ПочтаБанк, ВТБ, финансирование будет осуществляться 3 ноября 2021 года.



Также в связи с тем, что 14 ноября 2021 года, приходится на воскресенье, выплата пенсий на банки за этот день будет производиться в пятницу 12 ноября 2021 года.



Пенсии через банки получателям с датой доставки 23 числа будут перечислены по графику, 23 ноября.



Доставка пенсий и иных социальных выплат для пенсионеров, получающих пенсию на Почте России в ноябре, будет производиться без изменений в соответствии с графиками доставки, но в зависимости от режима работы почтового отделения, осуществляющего доставку пенсии гражданину. Графики работы почтовых отделений в праздничные дни можно уточнить непосредственно в отделениях УФПС Бурятии.



Клиентские службы отделения ПФР с 1 по 3 ноября будут проводить прием граждан только по предварительной записи.



Режим работы клиентских служб:



Клиентские службы в г. Улан-Удэ по адресам ул. Коммунистическая, 45а и ул. Жердева, 2а:



- понедельник-среда - с 8:00 до 20:00



Клиентские службы в районах республики:



- понедельник - среда - с 8:30 до 17:30;



ВАЖНО. В среду прием граждан осуществляется только по вопросам заблаговременной работы с предпенсионерами, приему заявлений на пособия на погребение и подтверждению учетной записи в ЕСИА.



С 4 по 7 ноября – выходные, клиентские службы ПФР работать не будут.С 8 ноября прием граждан будет проводиться по графику предварительной записи.



Записаться на прием можно:



- через единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru;

- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России www.pfr.gov.ru;

- через мобильное приложение ПФР для IOS и Аndroid;

- по телефону Единого контакт-центра ОПФР по Республике Бурятия 8-800-600-00-00.



Фото: ОПФР по Республике Бурятия





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