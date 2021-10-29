В Бурятии сельчанка три года истязала свою дочь

После очередного семейного скандала 16-летняя девушка сама обратилась в полицию



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Иволгинского района, которой инкриминируется «истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также в материальной или иной зависимости от виновного», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме в небольшом селе с тремя несовершеннолетними детьми. С конца мая 2018 года в течение трех лет, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за мелкие провинности, а также, понуждая к работе по дому, она систематически применяла физическое и психическое насилие к старшей дочери. Мать оскорбляла дочь, угрожала убийством, наносила удары руками по голове, кусала и душила девочку.



Когда на теле ребенка появлялись видимые повреждения, мать запрещала ей ходить в школу, опасаясь изобличения. После очередного семейного скандала дочь обратилась в полицию с заявлением об истязании. Сейчас 16-летняя девочка проживает с бабушкой.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. В отдельное производство подлежат выделению материалы в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства для проведения процессуальной проверки и правовой оценки их действий (бездействия) на предмет халатности.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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