В Улан-Удэ стартовал первый форум работающей молодежи «Сугтаа»

Молодых специалистов Бурятии обучат финансовой грамотности, soft-skills и многим другим навыкам

Сегодня Молодёжная палата при Улан-Удэнском Городском совете депутатов дала старт первому дню форума работающей молодежи под названием «Сугтаа. Вместе определяем будущее». На форуме будет представлено пять образовательных площадок по разным направлениям: «Мотивация и soft-skills», «Национальная технологическая инициатива», «Правовой ликбез», «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства», а также «Финансовая грамотность». В нем участвуют более 100 участников, из них - 50 человек будут учиться в офлайне и более 50 по видеосвязи. В первый день прошла пленарная сессия, на которой обсудили наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкивается работающая молодежь.«Форум работающей молодежи собрал ребят с разных отраслей – это работающие студенты, сотрудники поликлиник и других предприятий. Сегодня обсудили проблемы молодежи такие, как обеспечение жильем, эффективное наставничество, рост персональных навыков, межотраслевое взаимодействие работающей молодежи. Считаю, встреча молодых специалистов из разных отраслей и предприятий, всегда полезна – здесь люди получают новые знакомства и делятся опытом. Мы, как спикеры, рассказали о своем опыте - о том, с чего мы начинали, как проходили свой путь становления», - рассказал спикер форума, куратор Молодежной палаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов Саян Бальжиров.Мероприятие проводят в рамках гранта «Добрые дела любимому городу». Как отметил председатель Молодежной палаты при городском совете депутатов Ананда Очиров, уникальность этого форума в востребованных для современности образовательных площадках. Каждый участник сможет побывать во всех секциях сразу, так как был выбран формат карусели – поучаствовав в одной площадке, участники меняются и переходят в другую.«Форум образовательный и направлен на то, чтобы улучшить качества и взаимодействие работающей молодежи друг с другом. Участники познакомятся, получат необходимые навыки и компетенции. Ключевой посыл нашего форума в том, что кроме работы и дома есть какая-то третья точка, на которую можно опираться и которую нужно раскрывать. В том числе - работать в проектной деятельности, с инструментами, которые использует бизнес и малое предпринимательство. Мы хотим показать, что все возможно, что у работающей молодежи все только впереди и есть огромный потенциал», - добавил Ананда Очиров.Мероприятие проводят в рамках гранта «Добрые дела любимому городу». По окончанию форума каждый участник получит специальный сертификат, подтверждающий, что он прошел обучение на всех специализированных площадках.«Что касается проблем работающей молодежи, среди них для меня всегда главенствующую роль занимали даже не маленькие зарплаты, а то, что работающая молодежь – это та молодежь, которая больше всех трудится на работе и очень мало времени уделяет саморазвитию. У них есть работа, есть дом и совсем мало пространства для себя, для своего личного развития. Кроме того, рабочая молодежь мало представлена в сфере молодежной политики. В основном, молодежная политика – это студенты, студенческие самоуправления, молодежные палаты и так далее, а работающая молодежь почти не представлена. Я думаю, это из-за того, что мы много работаем, очень мало спим и много времени уделяем семье. Образовательный проект направлен на то, чтобы раскрыть эту возможность личного развития», - отметил Ананда Очиров.Каждый спикер на форуме – эксперт в своей области. Среди них есть участники Национальной технологической инициативы, члены агенств стратегических инициатив в республике Бурятия, люди, занимающиеся финансовой грамотностью и так далее. Все эксперты - практикующие люди, которые знают и понимают, что нужно донести до аудитории.«Здесь неслучайно задумано несколько площадок. Они позволят молодежи не только развить личные навыки и компетенции, но и рассмотреть для себя достаточно новые направления их деятельности. Поэтому форум достаточно большой. Например, я веду площадку по финансовой грамотности для молодежи. Как кандидат экономических наук и специалист в области финансов, я буду рассказывать, как сохранить и приумножить личный и семейный бюджет, как распоряжаться деньгами, на чем сегодня можно заработать в сфере финансов, и как молодым людям можно распоряжаться своими финансами, во что инвестировать, чтобы получить выгоды для себя и своей семьи. Площадка подразумевает обратную связь, мы с ребятами будем выстраивать интерактив, живую работу», - рассказал спикер форума Аюр Аюрзанайн, кандидат экономических наук, доцент ВСГУТУ и по совместительству зам.председатель Молодежной палаты улан-удэнского городского совета депутатов.Как рассказал Аюр Аюрзанайн, он имеет достаточно большой опыт участия в различных мероприятиях, в том числе международного и всероссийского уровня. Как считает Аюрзанайн, на сегодняшний день у многих представителей молодежи нет определенных ориентиров – сложно определиться, куда двигаться, особенно в условиях пандемии и текущих ограничениях.«Эти ограничения накладывают достаточно большую печать, ставят дополнительные трудности для поиска работы, трудоустройства, для закрепления на рабочих местах. Мы знаем, что на сегодня многие организации не расширяют свой штат, а наоборот сокращают. И, прежде всего, это оказывается большим ударом для молодежи, занимающейся поиском работы. В большинстве случаев, к сожалению, желаемую работу для себя могут и не найти. Поэтому сегодня мы ведем разговор об этом. На некоторых площадках будут рассказывать, как представить себя, как управлять личным временем, как сформировать удачное резюме, для того чтобы эффективно устроиться на работу, на чем стоит заострять внимание. На других площадках будут говорить о прикладных аспектах работы. Можно сказать, наши площадки в чем-то будет всеохватывающие для молодежи», - высказался Аюр Аюрзанайн.фото: "Номер один"