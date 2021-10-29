В Бурятии названа сомнительная молочная продукция

В список вошло молоко марок «Веселая ферма», «Арта», «Млада», «Замурчательное», «Станичное» и «Милушка»



В Бурятии специалисты Роспотребнадзора за девять месяцев текущего года исследовали 1211 проб молочной продукции по показателям качества и безопасности на соответствие обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза. Забраковано более 270 кг некачественной молочной продукции, в том числе молока и сметаны.



По результатам лабораторных исследований 10,7% молочной продукции не соответствовала гигиеническим требованиям по физико-химическим показателям, по микробиологическим показателям – 3,5%, сообщили в республиканском управлении ведомства. А вот превышений гигиенических нормативов по содержанию мышьяка, ртути, свинца, кадмия, пестицидов, микотоксинов не обнаружено. Наличие генетически модифицированных организмов также не установлено.



Впрочем, в ходе проверок выявлено молоко, не соответствующее требованиям технического регламента по показателям массовой доли белка и сухого обезжиренного молочного остатка. Это продукция торговых марок «Веселая ферма», «Арта», «Млада», производителем которых является ООО «Млада» (г. Ачинск Красноярского края), и «Замурчательное» производства ООО «Кузбасконсервмолоко» (пгт. Тяжинский Кемеровской области).



Кроме того, молоко торговых марок «Станичное», произведенное ООО «Кагальницкий молочный завод» (Ростовская область), «Милушка» производства ООО «Южный молочный завод» (г. Кропоткин, Краснодарского края), а также сметана местных производителей «Берилл» не соответствовали по показателям бета-стерина, кампестерина, стигмастерина. Это свидетельствует об использовании растительных масел при производстве продукции.



Также забраковано более 660 кг сливочного масла «Маслосыродел Романовский 1967» торговой марки «Киприно», производитель которого - ООО «Кипринский молочный завод» (г. Барнаул Алтайского края), а также масла «Крестьянское», произведенное в Нижнем Новгороде. Эта продукция выявлена в магазине «Светофор» (ООО «Торгсервис 75»).



За выявленные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности. В управления Роспотребнадзора соответствующих регионов направлена информация для принятия мер в отношении недобросовестных производителей.



Кроме того, об обороте фальсифицированной молочной продукции управление регулярно информирует заинтересованные министерства, ведомства и поставщиков с рекомендациями о доведении информации до бюджетных учреждений, осуществляющих конкурсные процедуры при закупке пищевых продуктов, и заинтересованных компаний, занимающихся продажей пищевой продукции в Бурятии.



Фото: pixabay.com





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