В Забайкалье убийца офицера УФСИН приговорен к 18 годам колонии строгого режима

Пьяный сторож охотничьего кордона без явных причин убил из гладкоствольного ружья 12-го калибра двух мужчин



В Забайкалье суд признал 62-летнего жителя края Николая Макарова виновным в убийстве двух человек, а также - в угрозе убийством. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Как установлено следствием и судом, 24 апреля нынешнего года в период с 14 до 16 часов на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе Забайкальского края Макаров в состоянии алкогольного опьянения без явных причин выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра в двух мужчин, находившихся в охотничьем доме. От полученных ранений один из потерпевших Евгений Шихов, начальник УФСИН по Забайкальскому краю, скончался на месте, второй мужчина - по пути в больницу.



Кроме того, после убийства Макаров угрожал убийством еще одному мужчине, который в этот момент находился на территории охотничьего хозяйства.



В ходе расследования уголовного дела следователи тщательным образом изучили все обстоятельства произошедшего. В качестве свидетелей допрошены более 50 человек, назначено и проведено свыше 20 судебных экспертиз, в том числе, судебно-медицинские, баллистические экспертизы оружия и боеприпасов, восемь психофизиологических исследований с применением полиграфа, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого. Совокупность собранных следователями доказательств легла в основу обвинительного приговора.







Евгений Витальевич Шихов родился в поселке Усть-Абакан Республики Хакасия. До приезда в Забайкалье исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области. Он имел большой опыт оперативной и руководящей работы. Ранее проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Хакасии, возглавлял колонию-поселение и следственный изолятор. Затем был назначен на должность заместителя начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. На должность начальника УФСИН России по Забайкальскому краю был назначен с февраля 2018 года.



Фото: zabaykalye.sledcom.ru В Забайкалье суд признал 62-летнего жителя края Николая Макарова виновным в убийстве двух человек, а также - в угрозе убийством. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.Как установлено следствием и судом, 24 апреля нынешнего года в период с 14 до 16 часов на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе Забайкальского края Макаров в состоянии алкогольного опьянения без явных причин выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра в двух мужчин, находившихся в охотничьем доме. От полученных ранений один из потерпевших Евгений Шихов, начальник УФСИН по Забайкальскому краю, скончался на месте, второй мужчина - по пути в больницу.Кроме того, после убийства Макаров угрожал убийством еще одному мужчине, который в этот момент находился на территории охотничьего хозяйства.В ходе расследования уголовного дела следователи тщательным образом изучили все обстоятельства произошедшего. В качестве свидетелей допрошены более 50 человек, назначено и проведено свыше 20 судебных экспертиз, в том числе, судебно-медицинские, баллистические экспертизы оружия и боеприпасов, восемь психофизиологических исследований с применением полиграфа, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого. Совокупность собранных следователями доказательств легла в основу обвинительного приговора. Как сообщал «Номер один» , трагедия разыгралась на охотничьем кордоне Эдакуйского участкового лесничества Карымского района. Сторож-разнорабочий Николай Макаров в состоянии алкогольного опьянения вооружился незарегистрированным охотничьим гладкоствольным ружьем 12-го калибра, снаряженным патронами с картечью. Беспричинно, при отсутствии какого-либо повода и конфликта с окружающими лицами, из хулиганских побуждений он поочередно произвел прицельные выстрелы из ружья в двух мужчин, находившихся в охотничьих угодьях на законных основаниях. От полученных ранений потерпевшие скончались. После этого Николай Макаров с ружьем вышел из дома и угрожал убийством другому разнорабочему, пока не был обезоружен другими людьми, находившимися на кордоне. В ходе предварительного следствия обвиняемый сначала не смог объяснить свои действия, а в дальнейшем отказался признавать свою вину.Евгений Витальевич Шихов родился в поселке Усть-Абакан Республики Хакасия. До приезда в Забайкалье исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области. Он имел большой опыт оперативной и руководящей работы. Ранее проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Хакасии, возглавлял колонию-поселение и следственный изолятор. Затем был назначен на должность заместителя начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. На должность начальника УФСИН России по Забайкальскому краю был назначен с февраля 2018 года.Фото: zabaykalye.sledcom.ru

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