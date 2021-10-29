В Бурятии задержали группировку праворадикалов, готовившую акции против органов госвласти

Участники группировки также выступали против выходцев из Центральной Азии и отдельных социальных групп



ФСБ России задержала в Бурятии участников экстремистской группировки праворадикальной направленности, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии. Об этом



«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп», - отметили в ФСБ.



По данным спецслужбы, в экстремистскую структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики. Среди них распространялась праворадикальная идеология.



В отношении организатора и трех активных участников группировки возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Фото: pixabay.com ФСБ России задержала в Бурятии участников экстремистской группировки праворадикальной направленности, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп», - отметили в ФСБ.По данным спецслужбы, в экстремистскую структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики. Среди них распространялась праворадикальная идеология.В отношении организатора и трех активных участников группировки возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.Фото: pixabay.com

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