Бронза с золотым оттенком

Бурятскому борцу Евгению Жербаеву вручили сертификат на квартиру за бронзу чемпионата мира



В Улан-Удэ сегодня вручили сертификаты на получение государственных спортивных премий бронзовому призеру чемпионата мира по вольной борьбе 2021 года Евгению Жербаеву и его тренеру Валерию Иванову. Также, Евгений Жербаев стал обладателем сертификата на двухкомнатную квартиру от спонсоров, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В первую очередь хочу поздравить наших победителей: Евгения и Валерия Николаевича. Поблагодарить их за радость победы. Мне пришло много сообщений, когда Евгений шел уверенно, побеждал в предыдущих схватках. Очень много людей переживали и болели. Конечно, нам бы хотелось «золото», но мы и «бронзу» столько времени не имели, что она для нас стала с «золотым» оттенком. Евгений, поверь, все ждут, когда ты получишь золотую медаль. Понятно, что для этого должно совпасть много факторов. Это не только твои собственные усилия, «искра божья». Мне кажется, что с такой поддержкой, которая есть в республике, все должно сложиться. У тебя есть потенциал, силы и возраст позволяет. Ну а, чтобы все остальное складывалось, мы постараемся свое участие к этому приложить», - сказал на церемонии награждения глава Бурятии Алексей Цыденов.



Он отметил, что в Бурятии вольная борьба является национальным видом спорта, который в духе, корнях, истории и культуре народа. Поэтому отношение к борьбе у всех жителей республики особенное. Отдельно Алексей Цыденов поблагодарил тренера спортсмена - Валерия Николаевича Иванова за многолетнюю работу по подготовке многих борцов, которые внесли большой вклад в развитие вольной борьбы в Бурятии.



«Столько лет у нас медалей мирового уровня не было. Надеюсь, что это начало, ведь на такой уровень Женя пока еще не выходил. Хочу поблагодарить всех наших зрителей. У нас 32 года нет чемпионов мира, но я думаю, что должно когда-то «прорвать». Тем более, когда сейчас такое внимание к спортсменам. Спасибо вам, что так относитесь к борьбе, это один из ведущих видов спорта, так что будем бороться дальше и не расстраивать наших зрителей», - поблагодарил присутствующих Валерий Иванов.



Долгих 14 лет Бурятия ждала медалей по вольной борьбе мирового уровня. И эта бронзовая медаль чемпионата мира Евгения Жербаева стала историческим событием для нашей республики.



«На самом деле такой сложный и долгий путь был к этой медали. Если бы не чемпионат России, наверное, и не попал бы на чемпионат мира. Ведь с этого чемпионата все началось. Может, в другом месте и не так выступил. И то, что в финале проиграл, не стало никакой преградой. На самом деле «прикидки» были сложнее самого чемпионата в психологическом плане. Спасибо всем за то, что у меня будет свой угол. Теперь мне будет намного проще бороться и тренироваться. И еще есть время, и я думаю, еще выстрелю не раз», - делится Евгений Жербаев.



Спортсмену также вручили денежный сертификат на сумму 116 256 рублей. Таким же денежным сертификатом награжден личный тренер спортсмена, заслуженный тренер РСФРС и России Валерий Иванов за успешную подготовку бронзового призера чемпионата мира по вольной борьбе.



Фото: egov-buryatia.ru



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