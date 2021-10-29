На службе Родине: три года исполнилось Боевому Братству Бурятии

Организацию поздравили депутаты Горсовета Улан-Удэ
Уже несколько лет ветераны Боевого Братства активно участвуют в общественной жизни республики. Участники боевых действий и в мирное время приходят на помощь людям - развозят продукты нуждающимся, шьют маски, но, самое главное, передают свой бесценный опыт патриотизма подрастающему поколению
Сегодня торжественная акция в честь трехлетия общественной организации, объединившей ветеранов-участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках, прошла у мемориала в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Здесь ветераны возложили цветы к мемориального камня участникам войн и локальных конфликтов. Его привезли и установили на собственные средства сами боевые офицеры.
Председатель Бурятского отделения «Боевого Братства» Жамбал Жанаев рассказал, что организации три года, но сама работа ведется уже более шести лет.
– Мы провели множество военно-патриотических мероприятий. Это и фестиваль Служу России, песенный конкурс «Ровесникам, ушедшим в бой». Мы стараемся помогать всем тем, кто попал в беду. Так было и в пандемию, когда мы сшили и раздали бесплатно более 10 тысяч масок, и в наводнение, когда наши боевые братья развозили продукты питания пострадавшим.
За эти годы филиалы Боевого братства созданы в пяти районах, а уроки мужества прошли по всей республике.
Праздник собрал не только ветеранов и вдов, но и тех, кто активно поддерживает Боевое братство - от правительства Бурятии и Городского совета депутатов Улан-Удэ до силовых ведомств.
Денис Гармаев, председатель комитета по социальной политике Горсовета Улан-Удэ, отметил важность патриотической работы, которую ведет Боевое Братство.
– Мы активно помогаем и будем дальше поддерживаем Боевое Братство, ведь вопросы воспитания подрастающего поколения объединяет множество людей. Бывших ветеранов не бывает, и сегодня они вносят свою большую роль в пропаганду патриотизма. Это и волонтерская рота, и музей боевой славы.
Фото Номер один
Сегодня торжественная акция в честь трехлетия общественной организации, объединившей ветеранов-участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках, прошла у мемориала в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Здесь ветераны возложили цветы к мемориального камня участникам войн и локальных конфликтов. Его привезли и установили на собственные средства сами боевые офицеры.
Председатель Бурятского отделения «Боевого Братства» Жамбал Жанаев рассказал, что организации три года, но сама работа ведется уже более шести лет.
– Мы провели множество военно-патриотических мероприятий. Это и фестиваль Служу России, песенный конкурс «Ровесникам, ушедшим в бой». Мы стараемся помогать всем тем, кто попал в беду. Так было и в пандемию, когда мы сшили и раздали бесплатно более 10 тысяч масок, и в наводнение, когда наши боевые братья развозили продукты питания пострадавшим.
За эти годы филиалы Боевого братства созданы в пяти районах, а уроки мужества прошли по всей республике.
Праздник собрал не только ветеранов и вдов, но и тех, кто активно поддерживает Боевое братство - от правительства Бурятии и Городского совета депутатов Улан-Удэ до силовых ведомств.
Денис Гармаев, председатель комитета по социальной политике Горсовета Улан-Удэ, отметил важность патриотической работы, которую ведет Боевое Братство.
– Мы активно помогаем и будем дальше поддерживаем Боевое Братство, ведь вопросы воспитания подрастающего поколения объединяет множество людей. Бывших ветеранов не бывает, и сегодня они вносят свою большую роль в пропаганду патриотизма. Это и волонтерская рота, и музей боевой славы.
Фото Номер один
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