В Улан-Удэ появился тематический трамвай "Урагшаа"

В республике проходит уже традиционный месячник бурятского языка

День бурятского языка отмечается в республике уже в 16-й раз. Традиционно в октябре в регионе проводится месячник бурятского языка. Как отмечают на сайте правительства, в честь этих событий в Улан-Удэ запустили тематический трамвай с надписью «Урагшаа», на котором изображены люди в бурятской одежде, а также спортсмены национальных видов спорта. Акцию запустил Молодежный центр министерства спорта Бурятии совместно с МУП «Управление трамвая» в рамках государственной программы «Сохранение и развитие Бурятского языка в Республике Бурятия».

- Особенностью реализации государственной программы является то, что количество исполнителей увеличилось, поэтому министерства и ведомства проводят свои акции, стараясь внести вклад в создание языковой среды. Одной из них является акция Молодежного центра минспорта – у нас появился брендированный трамвай в бурятском стиле, с популярными словами на бурятском языке и нарисованными людьми в национальных костюмах. Этот так называемый движущийся арт-объект привлечёт внимание людей и заставит задуматься о том, что надо знать бурятский язык, сохранять традиции, - отметил председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы и Правительства РБ Михаил Харитонов.



Он также добавил, что 2021 год в плане сохранения и развития бурятского языка примечателен двумя мероприятиями. «Во-первых, это под эгидой Главы Бурятии у нас открылось бурятское телевидение, второй проект – это учреждение Главой премий за сохранение и развитие бурятского языка тем, кто внёс наибольший вклад – это лучшие районы, лучшие учителя, учреждения, семьи и т. д.»





фото: правительство Бурятии