30.10.2021
Улан-удэнские туристы в дни ограничений полетели за границу

Улан-удэнские туристы в дни ограничений полетели за границу

Активные горожане решили массово улететь от локдауна в теплые страны

Как известно в Бурятии населению рекомендовано  во время  ограничительных мероприятий с 30 октября по 7 ноября не посещать людные места, сидеть дома и не выезжать в другие регионы.

Однако от поездок за границу чиновники граждан не отговаривают. И самые активные граждане решили не сидеть дома, а поехать в путешествия. В те страны, где многие ограничительные мероприятия в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой уже сняты.

 - Активным спросом на школьные каникулы у наших туристов пользуются прямые рейсы из Иркутска в Объединённые Арабские Эмираты, причём на некоторые даты раскупались недорогие "горящие"  бюджетные туры - около 25 тысячи рублей на одного человека, - рассказывает Мария Широкова, улан-удэнский  туроператор. 

Кстати по данным статистики в ОАЭ, где живет 9,9 миллионов человек 28 октября было зарегистрировано всего лишь 88 случаев Ковид-19 в сутки. Однако ещё большим спросом пользуются туры Египет из Иркутска, особенно накануне школьных каникул. Туроператоры в соцсетях призывают улан-удэнцев не сидеть дома, теряя время, а "почувствовать дух свободы морского воздуха на тёплом побережье Красного моря".

Добавим, что в большинстве доступных для путешествий стран от бурятских туристов не требуют QR-кодов и прививок при посещении общепита и других общественных мест. 



фото: pixabay.com
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