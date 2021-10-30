В Тункинский район Бурятии не пустят без прививки

С 30 октября блокпост перестанет пускать в район непривитых жителей и туристов

Вчера республиканский оперштаб под руководством главы республики Алексея Цыденова принял решение установить на нашей границе с Иркутской областью в Шулутах санитарно-эпидемиологический пост.

- В связи с этим вчера я подписал соответствующее постановление, по которому пост в Шулутах начнёт работу с сегодняшнего дня и до 7 ноября. Проверять, также как и раньше, будем всех въезжающих и выезжающих. Ситуация с коронавирусом напряженная, как в целом по стране, так и отдельно в нашей республике. И такие меры в виде санитарных постов и QR-кодов вынужденные, - высказался в социальных сетях глава Тункинского района Чингис Маншеев.

До 7 ноября ограничения не распространяются на вакцинированных, переболевших в последние 6 месяцев и имеющих медотвод. Остальные обязаны соблюдать введённые временные ограничения, в противном случае мобильной бригадой составляется протокол об административном правонарушении, и суд накладывает административный штраф.

На посту в Шулутах при въезде в Тункинский районе и выезде из района нужно будет предъявить мобильной группе свой QR-код (доступен на Госуслугах после вакцинации или лечения) и паспорт либо водительское удостоверение. Если вы не успели поставить вакцину, то на посту дежурит бригада из Тункинской ЦРБ, которая может поставить вакцину, сообщили в администрации района.





фото: "Номер один"