Улан-удэнцы жалуются на горы отходов в соцсетях

C 28 октября в Железнодорожном районе Улан-Удэ прекращен вывоз бытовых отходов



Баки переполнены, мусор растаскивают собаки - крупнейшая в Улан-Удэ подрядная организация по вывозу мусора ООО «Бабр», которому региональный оператор ООО «Экоальянс» задолжал 37 миллионов рублей, прекратила вывоз отходов. Мотивируя это тем, что из-за долгов компания не может стабильно выплачивать заработную плату водителям, платить налоги, закупать ГСМ и ремонтировать технику. В результате бойкота за три дня баки с отходами были переполнены.

«Возле мусорки уже горы пакетов лежит с отходами, некуда складывать, когда они начнут вывозить мусор? - жалуется Елена, жительница микрорайона Зеленый. - В кучах мусора роются собаки и все растаскивают. Обращалась в домоуправление, а они ничего даже не обещают».

В пресс-службе «Экоальянс» никак не комментируют ситуацию с долгами предприятия перед компаниями, вывозящими твёрдо-бытовые отходы на мусорный полигон. Однако по нашим данным, директор «Экоальянс», депутат Народного Хурала Дмитрий Дружинин сообщил властям города, что шантаж он не приемлет и если подрядчики не будут выполнять свои обязательства, то найдутся другие, которые вывезут накопившийся мусор. Однако это будет сделать непросто.

В мусорном бизнесе Улан-Удэ очень мало вывозных мощностей -специализированных мусоровозов. Ведь на обычных грузовиках мусор вывощить дорого и неэффективно. По некоторым сведениям предпринимаются попытки привлечь к вывозу мусора в Улан-Удэ компании из Иркутска. Однако вряд ли иногородние мусорщики будут рваться в столицу Бурятии, учитывая невысокие тарифы на вывоз мусора и репутацию региона, где не выполняются обязательства по оплате за уже выполненные работы по вывозу мусора.







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