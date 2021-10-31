В Улан-Удэ охранник ТРЦ признался, что находится на стороне тех, кого он не пропускает

По его словам, быть «надзирателем» ему приходиться ради зарплаты



В соцсетях продолжаются бурные споры по поводу введения пропускной системы по QR-коду в торговые центры и ряд других организаций. Напомним, при отсутствии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции, посетители должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, сделанный за 72 часа до посещения. Как сообщают на сайте правительства, соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии. Данные требования действуют на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.



Кто-то согласен с такими мерами, считая, что республика обошлась малой кровью, без введения полноценного локдауна. Другие выкладывают посты о том, что такое распоряжение и действия охранников ТРЦ вне закона.



- Ограничение передвижения по коду без режима ЧС противозаконно. Постановление о локдауне (а данном случае указ главы об ограничительных мерах) так же противоречит Конституции только тем, что юридического определения локдаун или ограничительные меры не существует в законах РФ, - пишут в соцсетях.



А в паблике Аноним 03 выложил пост охранник одного из торговых центров города. Он извинился перед улан-удэнцами:



- Работаю охранником в ТРЦ, простите люди, что приходится скандалить и не пускать без QR-кодов, выживать надо как-то. ЗП и так небольшая, и всё же я буду на стороне людей, тех кто недоволен действиями охраны, мы словно как КАПО (надзиратели) в концлагерях времен ВОВ, живём также в одном бараке, но вынуждены выполнять приказы иначе останемся без ничего.



В комментариях к посту, пользователи посочувствовали автору.



- Скоро нормальные охранники (адекватные) поувольняются, не вытерпев ежедневные столкновения с простыми людьми. "Система" напрямую к этому подводит и толкает. А останутся истинные капо (дубинки). Итак народ разделён на 2 лагеря. К чему идем?



- Почему-то до ТРЦ все приезжают в переполненных микрик ах, где люди и с кодами, и без! ПАРАДОКС, пишут пользователи.



Но есть и те, кто считает споры по данной теме излишне раздутыми:



- Это же правило не ТРЦ придумывает, а решило правительство. Раз запрещено и не хочется скандалить или нет желания показывать паспорт и код посидеть дома недельку. Дома работы много разгрести недельки не хватит, - пишут в соцсетях жители республики.







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