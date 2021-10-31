В Бурятии самые дорогие квартиры в Улан-Удэ, Северобайкальске и Муйском районе

А самые низкие цены в Джидинском районе



В Улан-Удэ, в Северобайкальске и в Муйском районе рыночная стоимость квадратного метра составит 61149. Это самый высокий показатель, сообщает издание «Мой Североайкальск».



Минстрой Бурятии утвердил рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2021 года.



Самый низкий показатель в Джидинском районе – 17066 рубля за 1 квадратный метр.



Решение принято для расчета размера субсидий, предоставляемых определенным категориям граждан республиканским бюджетом на приобретение и строительство жилья.



Средняя рыночная стоимость жилья в Бурятии по сравнению с первым кварталом (61262 рубля) изменилась не сильно. Напомним, в 4 квартале 2020 года в городах и поселках городского типа один квадратный метр жилой площади составлял 82310 рублей, а в сельской местности – 49863.



Фото: Pixabay.com



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