В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 умерло четверо человек

Всего зарегистрировано 168 больных коронавирусом



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 31.10.2021 зарегистрировано 63144 (+168) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (29865) приходится на жителей г.Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 146 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 31.10.2021 число контактных лиц – 11081 человек.



По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 55 250(+153) человек.



В стационарах Республики Бурятия получает лечение 1004 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 821. В отделениях реанимации находится 93 пациентов (из них старше 65 лет –54), на ИВЛ – 54 пациентов (из них старше 65 –35), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 43.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1121 койка: занято – 1004, свободно – 117 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,5 %.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3074 человека.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1988 (+4) человек (в возрасте до 65 лет - 0, старше 65 лет–4 человек).



В лабораториях 6 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 3670 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1610595 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32)за прошедшие сутки поступило 572 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 229 236 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.





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