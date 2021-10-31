В Бурятии до конца года «Победа» летать больше не будет

Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев







«Сегодня был крайний рейс "Победы" из Улан-Удэ в Москву в 2021 году. "Smartavia" и "s7" грузятся хорошо, берите билеты заранее», - сообщил жителям республики гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



30 октября авиакомпания «Победа» выполнила последний в 2021 году рейс из Улан-Удэ в Москву.



Тем временем, в Москву из Бурятии по-прежнему будут осуществлять полеты авиакомпании Smartavia и S7.



Напомним, лоукостер «Победа» зашел в республику осенью 2017 года. А в 2018 году «Победа», стала выполнять полёты по маршруту Улан-Удэ – Москва ежедневно. Билеты на рейсы данной авиакомпании были одними из самых недорогих.









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