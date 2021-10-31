Улан-Удэнцы жалуются, что не могут приобрести детское питание

Без QR –кода мамочек не пропускают в торговые центры



После введения ограничительных мер в Бурятии, отделы детских товаров в торговых центрах, где продают питание для малышей, стали для многих жителей недоступными.



- Сегодня пошла в детский мир забрать детское питание в ТЦ «Пиплс парк» и что? Не пускают без кода! Нормально? Это товары первой необходимости! Уважаемое правительство вы куда смотрите? Как теперь мне купить для ребёнка питание, если не пропускают? Это незаконно как минимум! В продуктовые магазины тоже не будете скоро пускать?



- Тоже самое - сижу возле «Форума», жду мужа с кодом. Не пустили, позвонила везде куда можно, на горячие линии. Сам "Детский мир" сказал, что это наш регион так решил. Магазин ответил, что только оплаченный заказ могут вынести. В следующий раз либо сразу оплачивайте, либо доставку на дом, если заказ от 3 тысяч, – возмущаются пользователи в паблике Аноним 03.



Как выясняется, приобрести нужное конкретному ребенку детское питание не всегда возможно в аптеках или обычных продуктовых магазинах.



- В магазинах такого бренда нет, как в детском мире, и дороже, а мы там покупаем за бонусы, а в магазине такие бонусы не дают. В простых магазинах только «Агуша» и «Фрутоняня», а у не которых детей аллергия на такое. К тому же ребёнка сразу на другую еду не переведёшь, на это несколько дней нужно, - объясняют родители.



- В микрике и в продуктовых значит все могут находиться рядом друг с другом, а в ТРЦ и кафе - так сразу все опасные становятся. Люди битком едут в автобусах, а они коды ввели на детские центры, - недоумевают горожане.



Напомним, при отсутствии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции, посетители должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, сделанный за 72 часа до посещения. Данные требования действуют на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.



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