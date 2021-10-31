В Бурятии хлебобулочные изделия подорожали на 20%

Очередной виток роста цен на продукты первой необходимости произошёл на днях



Экономист Анатолий Думнов поделился в соцсетях, что в столь сложный период, связанный с ужесточением мер против непривитых граждан Бурятии, подорожало самое основное.



- Под дискуссии об ограничениях производители хлеба повысили в два захода цены на хлеб в Улан-Удэ в среднем на 20%, а последнее повышение произошло в городе 29 октября, - возмущается экономист. - Так что инфляция в 7,9%, которую на недавней пресс-конференции обещала по ииогам 2021 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина - это просто сказки, не имеющие ничего общего с реальностью.



Добавим, что сами производители объясняют подорожание хлеба ростом затрат.



"С января 2021 года мука выросла в цене на 10%, сахар - на 44%, маргарин - на 32%, масло растительное – на 43%, начинки для булочных изделий - на 45%, - сообщили в пресс-службе АО «Бурятхлебпром». Растут также цены и на сопутствующие товары и услуги: коммунальные платежи - на 5%, ГСМ, упаковку (картон и полимерную пленку) — на 35%.



Также в хлебной отрасли отметили, что с августа 2021 года субсидирование из бюджета части затрат хлебопекам прекратилось, и они были вынуждены повышать цены.



Фото: "Номер один"





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